Състезатели от 7 държави на "Winter Taekwondo Sparring Camp" в Кюстендил
  • 19 яну 2026 | 16:26
Състезатели от седем държави се включиха във второто издание на "Winter Taekwondo Sparring Camp", което се проведе през изминалия уикенд в Кюстендил.

Международният лагер събра представители на Великобритания, България, Сърбия, Молдова, Кипър, Италия и Румъния. След успешното си първо издание, събитието тази година привлече засилен интерес, като в него взеха участие около 300 състезатели и 25 треньори.

В периода от 16 до 18 януари участниците проведоха спарингови и кондиционни тренировки, както и контролни срещи с електронно-сензорната система DaeDo Gen3, която се използва на официални международни турнири.

Тренировките имаха за цел да подпомогнат подготовката за предстоящия състезателен сезон. Организатор на лагера за втора поредна година е клуб по таекуондо Нерон, със съорганизатори клуб Спарта и Феникс (Сърбия).

Събитието се реализира със съдействието на Българската таекуондо федерация и Община Кюстендил.

Организаторите благодариха на всички български клубове, треньори, състезатели и родители за подкрепата и подчертаха значението на международния лагер за развитието на таекуондо у нас.

