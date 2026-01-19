Популярни
Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
България на 5-о място в комплексното класиране на международен турнир по карате в Риека

  • 19 яну 2026 | 15:58
  • 284
  • 0
България на 5-о място в комплексното класиране на международен турнир по карате в Риека

Българските състезатели заеха пето място в комплексното класиране от общо 27 държави на международния турнир по карате Гран При в Риека (Хърватия).

Националите завоюваха 19 медала - 7 златни, 4 сребърни и 8 бронзови. Пред България са домакините от Хърватия, Италия, Словакия и Черна гора, които имаха и повече участници.

В надпреварата, която повечето страни на Стария континент използваха за проверка на състезателите си преди Европейското първенство в Кипър, участваха 1 285 атлети от 232 клуба.

Най-много медали от българските тимове спечели карате клуб Етър Велико Търново - 7 (3 златни, 2 сребърни и 2 бронзови), клуб Енсо Mладост - 3 (2 златни и 1 бронзов), карате клуб Цанев - 7 медала (1 златен, 2 сребърни и 4 бронзови), карате клуб Калоян - 1 златен и клуб Калиакра Каварна - 1 бронзов, съобщават от Българска национална федерация карате.

