Уинфред Яви с доминираща победа в Испания

Уинфред Яви от Бахрейн и Бериху Арегауи от Етиопия постигнаха убедителни победи на престижния крос „Хуан Мугерса“ в Елгойбар, Испания. Двамата атлети оправдаха статута си на фаворити в състезанието, което е част от златния тур на Световната атлетика по крос-кънтри.

Яви, настоящата олимпийска шампионка на 3000 метра с препятствия, спечели за първи път в испанската надпревара. Междувременно Арегауи, сребърен олимпийски медалист на 10 000 метра, записа исторически трети пореден триумф, отразявайки силната конкуренция на изгряващата звезда от Еритрея Саймон Амануел.

В състезанието при жените на дистанция 7,62 км Уинфред Яви наложи доминацията си още от самото начало. Тя пое водачеството, като в началото единствено Маруа Бузаяни от Тунис и Шейла Джебет от Кения успяваха да поддържат темпото ѝ. Не след дълго обаче безмилостният ритъм на Яви се оказа твърде висок за нейните съпернички.

Малко след втория километър Бузаяни започна да изостава, а минути по-късно Яви се откъсна и от Джебет. Още на третия километър тя вече беше натрупала преднина от пет секунди пред 20-годишната кенийка.

С напредването на състезанието авансът на Яви нарастваше експоненциално. При звънеца за последната обиколка тя водеше с цели 26 секунди пред Джебет и 52 секунди пред Бузаяни.

Световната шампионка от 2023 г. поддържаше високото си темпо до финала и пресече линията без никаква съпротива. Крайната ѝ преднина беше изумителна – 1 минута и 6 секунди пред Джебет, а Бузаяни завърши на трето място, на още 19 секунди зад кенийката.

В оспорвана битка за най-добро класиране сред европейките, испанката Исабел Барейро изпревари британката Луси Джоунс само с една секунда.

„Много съм щастлива“, заяви Яви. „Хората в Елгойбар са толкова мили и ме карат да се чувствам специална. Дойдох тук много добре подготвена, както физически, така и психически. За мен е голям успех да спечеля тук след третото си място преди няколко години.“Исторически хеттрик за Бериху Арегауи

Надпреварата при мъжете на 9,71 км започна с минута мълчание в памет на наскоро починалия британски атлет Лачи Стюарт, трикратен шампион в Елгойбар.

Състезанието стартира предпазливо, но темпото се ускори, когато испанецът Саид Мечаал, който наскоро постави национален рекорд на 10 км, излезе начело и намали водещата група до осем бегачи.

Малко преди средата на дистанцията 18-годишният Саймон Амануел предприе решителна атака, на която успяха да отговорят единствено Арегауи и Тиери Ндикумуенайо. Триото се откъсна и постави началото на вълнуваща втора половина на състезанието, която в крайна сметка се превърна в дуел между Арегауи и Амануел.

След около 22 минути бягане Арегауи превключи на по-висока скорост и се откъсна от младия еритреец. Етиопската звезда, която само осем дни по-рано спечели сребърен медал на Световното първенство по крос-кънтри в Талахаси, увеличи преднината си на четири секунди в предпоследната обиколка.

В последния етап Арегауи не погледна назад и продължи да увеличава аванса си, за да подпечата третата си поредна победа в Елгойбар. Той финишира със седем секунди пред Амануел, присъединявайки се към испанската легенда Мариано Харо като единствените атлети, печелили състезанието три пъти поред.

Мечаал направи силен финален спринт, за да заеме третото място, изпреварвайки Ндикумуенайо и Сантяго Катрофе в последните 500 метра.

