Марио Петров, Йоан Радев, Ивора Иванова и Росина Колева с по две титли

Вторият ден (18 януари) на националното първенство за момчета и момичета под 16 години, който бе в зала “Фестивална“ в София, завърши за четири двукратни индивидуални шампиони. Спринтьорките от Супер спорт-Варна Ивора Иванова и Росина Колева се станаха най-успешните атлетки на първенството с общо три златни медала. В първия ден (17 януари) от надпреварите в зала “Фестивална“ Ивора завоюва титла на 400 м, а Росина взе златото на 60 м, а след това двете бяха в основата на успеха на „Супер спорт“ в щафетата 4х200 м заедно със съотборничките си Ема Монова и Цветелина Адамова.

Във втория ден (18 януари) двете отново направиха две бягания в серии и финали. Иванова с лекота бяга 27.09 в сериите на 200 м, а във финала бе неудържима с 26.23 следвана от съотборничката си Цвтелина Адамова – 26.85 и Никол Асенова (Локомотив София – Никола Карапетров) – 26.92. Вицешампионката на 400 м Дария Касабова (Атлетик – София) допълни финала с четвърто място и 26.97. Колева спечели втори път на 60 м, но с препятствия с 8.84 и изпревари значително Мая Койкова (ЦСКА) – 8.99 и Дея Куюмджиева (Евър – Варна) – 9.21. В сериите Росина отново бе най-бърза с 9.10.

При момчета дубъл направиха Йоан Радев (Атлетик – Хасково) и Марио Петров (Радуканови – Видин). Радев бе шампион на 400 м на 17 януари, а на следващия ден нямаше конкуренция на 800 м и доминира дисциплината с 2:01.20. Шампионът на 1500 м Боян Вучков (Атлетик 90 Луковит) е втори на 800 м с 2:09.84, а Данаил Чотов (Тийм Клявков – Пловдив) взе също втори медал от шампионата (след среброто на 1500 м) с 2:11.69.

Марио Петров влезе с 4 стотни на финала на 200 м с 24.93 в сериите. Но на финала на обиколката, както и на 60 м, се справи с конкуренцията. Видинчанинът завърши за 24.30 и бе по-бърз от Стефан Миланов (ЦСКА) 24.39.

Иван Герчев (Академик – София), който бе вицешампион на 400 м от 17 януари, заслужи още един медал с бронз на 200 м с 24.47.

На 60 м с препятствия при момчетата Никола Василев (Супер спорт – Варна) бне над всички с 8.46 (8.63 в сериите). Александър Иванов (Ивайло Младенов – Враца) е втори с 8.98, а Даниел Георгиев (Свети Георги – София) доведе личния си рекорд до 9.22 за бронза.

В скока на височина при момчетата Виктор Загорчев (Вая 94 – Бургас) е шампион с 1.75 пред Иван Иванчев (АК Враца) – 1.70 и Николас Петров (Михаил Желев – Сливен) – 1.60.

В тази дисциплина при момичетата Александра Василева спечели титла за „Славия“ – София с 1.50. Със същия резултат, но повече фаулове, втора е Яница Желязкова (Берое – Стара Загора), а два бронзови медала имаше за Димана Николова и Владислава Петкова от „Супер спорт“ – Варна, които постигнаха 1.45. В тази техническа дисциплина участваха 21 момичета.

Кристина Дойчева (Атлетик – Хасково) е шампионка на гюле при момичетата с резултат 12.20. Нейни подгласнички са Сияна Стефанова (Атлетика 2012 – Велико Търново) – 11.95 и Ана-Мари Стойчева (ЦСКА) – 10.93.

Антоан Панайотов (Михаил Желев – Сливен) бе с класа на д съперниците си на гюле при момчетата с три опита над 14 метра и най-силен с метраж от 15.09.

Съотборникът му Лъчезар Димитров е втори с 13.41, а бронзовият медал отиде при Никола Янгьозов (Георги Дъков – Плевен) с 12.99. Конкуренцията в тази дисциплина също бе от 21 момчета.

Над 400 атлети участваха в двата дни на този шампионат.

