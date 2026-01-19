Борис Фусков “докосна” 7-те метра

Първият ден (17 януари) на националното първенство по лека атлетика за момчета и момичета под 16 години, който бе в зала “Фестивална“ в София, излъчи 12 шампиони на България. Най-силния резултат постигна Борис Фусков (ЦСКА) в скока на дължина, като в последния си опит се приземи на 6.89 – ново най-добро постижение за всички времена за тази възраст в България. Предишното върхово постижение също бе на Фусков – 6.74 от 2025-а година.

Кристиян Аронов (КЛАСА) водеше в надпреварата с опити от 6.40 и 6.44. Фусков достигна до 6.40 в третия си опит, а всички други му бяха неуспешно до шестия скок, когато “докосна“ седмия метър и изпревари Аронов за титлата. 13-годишният Теодор Лазаров (Михаил Желев – Сливен) бе без конкуренция за третото място със скок от 5.98, а всичките 12 участника в квалификацията покриха нормата от 5.00, за да влязат на финала.

При момичетата на скок дължина само сантиметър реши титлата. В единствения си скок на над 5 метра Рая Спасова (Ивайло Младенов – Враца) регистрира 5.14 и изпревари Полина Христова (Берое – Стара Загора) в петия кръг. Христова е втора с 5.13, а шампионката на петобой за тази възраст Ивона Йорданова (Енерджи – Пловдив) е бронзовата медалистка с 5.05.

Три титли за Супер спорт-Варна при момичетата бяха отбелязани на 17 януари в беговите дисциплини. Росина Колева бе убедителна на 60 м и единствена бяга под 8 секунди със 7.92 на финала и 7.98 в сериите.

Дея Кюмджиева (Евър – Варна) е втора с 8.13, а бронзът също замина за морската столица благодарение на Изабела Гайдарова (Супер спорт) – 8.14.

Ивора Иванова (Супер спорт) бе единствената на 400 м, която бяга под 1 минута и с 59.55 се окичи със златото пред Елина Костадинова (Добрич) 60:11 и Дария Касабова (Атлетик – София) – 60:33.

Логично момичетата на Супер спорт-Варна спечелиха щафетата 4х200 м с 1:46.52 и така Ивора Иванова и Росина Колева взеха още два златни медала. Втората позиция при квартетите бе за Евър-Варна – 1:51.30, а третата за Ивет Лалова Спринт Академи-София – 1:52.59, а девет от отборите не успяха да спазят строгия правилник и бяха декласирани по различни точки от него.

Супер спорт-Варна бяха близо и до титлата на 1500 м при момичетата. Мая Русева бяга 4:56.47 в първа серия, но в последната бе изпреварена от Габриела Иванова (Балкан – Ботевград) – 4:52.10. Мирела Цингова (Евър – Варна) е бронзовата медалистка с 5:02.72.

При момчетата титлите на беговите дисциплини показаха широката география на българската атлетика и бяха разпределени за Видин, Хасково, Луковит и София.

Марио Петров (Радуканови – Видин) спечели на 60 м със 7.38 пред Явор Георгиев (Тангра – Варна) – 7.45 и Борис Пейков (Атлетик – София) надделял с една хилядна над Станчо Ангелов (Пендарева – Казанлък) – 7.49 (.487) срещу 7.49 (.488).

Йоан Радев (Атлетик – Хасково) доведе личния си рекорд до 52.39 и остана на 0.78 сек от най-доброто постижение в България за всички време за тази възраст от 51.61 на Емил Цветков от 1979-а. Иван Герчев (Академик – София) бе сребърен медалист с 53.12, а трети е Никола Василев (Супер спорт – Варна) – 54.52.

Без конкуренция взе златото на 1500 м Боян Вучков (Атлетик 90 – Луковит) с 4:25.77. Негови подгласници бяха Данаил Чотов (Тийм Клявков – Пловдив) – 4:28.00 и Марин Манолов (Атлет 2004 – Малко Търново) – 4:38.56.

Щафетата 4х200 м на КЛАСА – София се окичи със златните медали и време 1:43.44 пред Супер спорт Варна – 1:44.54 и Георги Дъков-Плевен – 1:50.39.

През този ден в двубой бяха определени и шампионите на овчарски скок – за момчета – Борис Костов (Тракия 96) – 3.05 и за момичета – Дея Георгиева (Пендарева – Казанлък) – 3.15.

Снимки и текст: atletikabg.com