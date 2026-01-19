Милица Мирчева и Йоло Николов са Спортист №1 и Треньор на годината на община Мездра за 2025 г.

Най-добрата българска атлетка в бяганията на дълги разстояния Милица Мирчева беше определена за Спортист №1 на община Мездра за 2025 г. Състезателката на СКЛА Атлет оглави ежегодната класация с 89 точки от 100 възможни. Милица печели престижното отличие за четвърта поредна година и общо за шести път след 2019-а, 2020-а, 2022-а, 2023-та и 2024 г.

“Благодаря Ви, че оценявате това, което успях да постигна през изминалата година, въпреки че тя не беше една от най-успешните в кариерата ми, сподели Мирчева. Но най-хубавото нещо, всъщност, е, че е много трудно да запазя първото място, защото в Мездра има страшно талантливи деца и не виждам нищо по-хубаво от това техните успехи да бъдат оценени, както и техните треньори. Затова Ви пожелавам да бъдете здрави, да бъдете винаги толкова дисциплинирани, да продължавате да постигате каквото желаете и, надявам се, да се изкачвате все по-нагоре в класацията!“.

Втори и трети в анкетата се наредиха съотборниците на Милица от СКЛА „Атлет“ Иво Балабанов с 80 т. и неговият по-малък брат Мартин Балабанов със 76 т. Поради лични ангажименти Иво Балабанов не успя да присъства на церемонията.

Десетката на най-добрите спортисти на община Мездра за 2025 г. допълниха: офанзивният халф на ОФК „Локомотив“ и национал на България по минифутбол Ивайло Бояджиев с 57 т. (№4), най-перспективната подрастваща мездренска лекоатлетка в момента Натали Недева (СКЛА „Атлет“), на 14 г., с 52 т. (№5), проспериращият шахматист Самуил Генов (ШК „Локомотив“), на 10 г., с 51 т. (№6), капитанът на представителния отбор мъже на ОФК „Локомотив“ Ивайло Сайков с 32 т. (№7), капитанът на детския отбор на ОФК „Локомотив“ Асен Асенов, на 13 г., с 28 т. (№8), перспективният състезател на ШК „Локомотив“ Крум Генов, на 8 г., с 22 т. (№9) и голмайсторът на юноши младша възраст на ОФК „Локомотив“ Цветомир Караиванов, на 15 г., с 21 т. (№10).

Останалите 7 спортисти, номинирани от своите клубове в анкетата, получиха грамоти за постигнати високи спортни резултати през изминалата година:

• Мирослав Спасов, Таня Димитрова и Михаела Бежанова (СКЛА Атлет),

• Васил Сапунджиев, Михаил Бешев и Пламен Петров (ОФК Локомотив),

• Силвия Ценова (ШК Локомотив)

За 16-и пореден път (2010-2025 г.) отличието „Треньор на годината” заслужи Йоло Николов (СКЛА „Атлет“), който събра 60 точки от 100 възможни. Под негово ръководство през м. г. Милица Мирчева, Иво и Мартин Балабанови, Мирослав Спасов, Таня Димитрова и Михаела Бежанова представиха достойно нашата страна на световни, европейски и балкански първенства, на международни турнири, шосейни пробези, маратони и състезания по планинско бягане, спечелиха 16 медала - 8 златни, 5 сребърни и 3 бронзови, на Националните шампионати за мъже и жени в зала и на открито, 1 европейска титла за ветерани, както и 1 златен и 2 сребърни медала на Балканиади. Негови възпитаници оглавяват българските ранглисти за годината в зала и на открито в 8 дисциплини при мъжете и жените, а в други 5 дисциплини заемат второ място. Поради служебни ангажименти Йоло не успя да присъства на церемонията.

Грамоти за високи постижения в треньорската професия получиха и останалите четирима треньори, които бяха номинирани от своите клубове за „Треньор на годината 2025“: Николай Нинов и Владимир Найденов (ОФК „Локомотив“), Цветелина Цинцарска (ЖКХГ „Анелия“) и Тошко Кирков (ШК „Локомотив“).

За "Отбор на годината“ с 50 точки от 100 възможни бяха определени юношите младша възраст на ОФК „Локомотив“ - лидери, заедно с връстниците си от Локомотив (Горна Оряховица), в есенното класиране в първенството в Зона „Велико Търново“ за U17. Наградата получиха капитанът на тима Марчело Атанасов и треньорът на Набор 2010-та Стоян Стоянов.

“Благодаря ви, че сте гласували за нашия отбор, заяви Стоян Стоянов. Пожелавам Ви успешна нова година, здраве и още по-добри постижения на абсолютно всички!“

Останалите пет клубни формации, номинирани в тази категория, получиха грамоти за високи спортни постижения през изминалата година: Представителният отбор мъже на ОФК „Локомотив“ с треньор Николай Нинов, Отбор „Весели деца“ на ЖКХГ „Анелия“ в състав: Изабела Цветкова, Зорница Калинова, София Йотова, София Костова и Цветослава Калинова, с треньори Цветелина Цинцарска и Лили Николова, Детският отбор на ОФК „Локомотив“, Набор 2014-та, с треньор Владимир Найденов, Отбор „КГБ“ на ЖКХГ „Анелия“ с треньор Лили Николова и Отборът по кореспондентен шах мъже на ШК „Локомотив“ с капитан на отбора Тошко Кирков.

Наградите на призьорите връчиха заместник-кметовете на Община Мездра инж. Николинка Кътовска и Нели Минева, председателят на Общинския съвет (ОбС) Яна Нинова, доайенът на леката атлетика Георги Митев и 10-кратният „Спортист №1“ на общината Митко Ценов, председателят на Областния съвет на БФС - Враца Милен Бельов, експертът за Северозападна България към Министерство на младежта и спорта Мария Георгиева, секретарят на община Мездра инж. Светлана Мицева, заместник-председателят на ОбС инж. Георги Валентинов, председателят на Постоянната комисия „Спорт, туризъм и младежки дейности“ към ОбС Николай Генов и Седефка Петкова, главен експерт „Култура, спорт и туризъм“ в Община Мездра.

Поздравителен адрес до всички спортисти, треньори и спортни деятели изпрати министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев.

“Тази вечер ние не просто връчваме наградите „Спортист на годината“, каза в приветствието си заместник-кметът инж. Николинка Кътовска. Тази вечер ние отдаваме признание за безбройните часове труд, за съмненията, за паданията и за смелостта да се изправиш отново.

Знам, че спортистите не се отказвате, когато е трудно, вярвате, когато всички се съмняват и многократно ни доказвате, че границите са само за това, за да бъдат преодолявани. С всяка победа, с всяка крачка напред Вие ни напомняте, че истинският шампион се изгражда не само с талант, но и със сърце. Сърце, което бие за спорта, за честта, за града, за България. И най-вече: за мечтата да бъдеш по-добър всеки ден.

С това ние днес се гордеем, това днес ние аплодираме с най-искрени пожелания за здраве, за нови върхове, за много нови победи не само на спортната арена, но и в живота! Нека Вашите успехи днес бъдат мотивация за триумфа утре! С благодарност и респект към Вас, треньори и спортисти на нашата община!“

За празничното настроение на присъстващите се погрижиха Вокална група „Детски свят“ към Център за подкрепа за личностно развитие с художествен ръководител Анета Петкова и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра“ към НЧ „Просвета 1925“ с художествен ръководител Мирослав Аспарухов.

Водещи на юбилейното, 25-то издание на церемонията „Спортист на годината на община Мездра“, която се състоя в Хотелски комплекс „Ариел“, бяха популярните театрални и филмови актьори Даниел Върбанов и Екатерина Лаза̀ревска. Събитието уважи с присъствието си и тяхната колежка Александра Лашкова, която е родом от крайискърския град. Тримата получиха специални подаръци за спомен от Община Мездра.

Мирослав Гетов, снимки: Павел Петров/ Община Мездра