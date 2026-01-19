Отличен Жасмин Величков с 11 точки! Монца с чист успех срещу Модена

Младежкият национал на България Жасмин Величков изигра отличен мач за своя Веро Волей (Монца).

Монца записа чиста, но не много лесна победа над Валза Груп (Модена) с 3:0 (33:31, 25:23, 25:21) в мач от 17-ия кръг в Суперлигата на Италия.

Световният вицешампион с България Мартин Атанасов започна двубоя като титуляр за Монца, но още в първата част бе заменен от Жасмин Величков.

Атанасов завърши двубоя с 3 точки (1 блок, 29% ефективност в атака, 50% перфектно и 100% позитивно посрещане - -2).

Жасмин Величков се включи отлично в двубоя и записа 11 точки (1 ас, 3 блока, 58% ефективност в атака, 25% перфектно посрещане, 33% позитивно посрещане - +6) за успех на Монца.

Унгарският диагонал Кристиян Падар заби 20 точки (1 ас, 3 блока, 67% ефективност в атака) и бе избран за MVP.

Германецът Ерик Рьорс също реализира 11 точки (1 блок, 59% ефективност в атака, 18% перфектно посрещане, 35% позитивно посрещане - +1).

Паул Бухагер бе най-резултатен за гостите с 16 точки (5 аса, 46% ефективност в атака).

Влад Давискиба добави за Модена с 14 точки (1 блок, 54% ефективност в атака, 32% перфектно посрещане, 54% позитивно посрещане - +5).

Монца е 8-и във временното класиране с актив от 15 точки (5 победи, 12 загуби).

Модена е на на 5-а позиция с актив от 34 точки (11 победи, 6 загуби).