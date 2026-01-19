Джа Морант иска да остане в Мемфис Гризлис

Баскетболната суперзвезда Джа Морант иска да остане в Мемфис Гризлис, след като тимът от НБА обяви готовност да се раздели с него, съобщава ESPN.

26-годишният гард се завърна в игра за Гризлис след контузия, допринасяйки за победата със 126-109 срещу Орландо Меджик във втория европейски мач от НБА за сезона, игран в Лондон. Звездата на Мемфис завърши с дабъл-дабъл от 24 точки и 13 асистенции, донасяйки успеха на тима си.

„Имам емблема на гърба си, така че това трябва да ви показва точно къде искам да бъда. Който ме познава тук, знае, че съм много лоялен“, заяви Морант, говорейки за татуировката си, изобразяваща логото на отбора.

„Да мога просто да играя баскетбол - това е много успокояващо за мен. Знам какво мога да направя на терена и успях да го покажа тази вечер. Да изляза и да представлявам Мемфис е най-важното нещо за мен“, каза още той.

Джа Морант е в третия си сезон от петгодишен договор с Мемфис. Гардът има средно по 19 точки и 7,6 асистенции в 18-те си участия през този сезон.

Той беше избран под номер 2 в драфта на НБА през 2019 година, а оттогава има средно по 22,4 точки, 7,4 асистенции и 4,6 борби на мач в седемте си кампании за отбора от щата Тенеси.

Гризлис заемат 10-ата позиция в Западната конференция с баланс от 18-23.