Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Алберт Краус и Анди Зауер начело на специален SENSHI лагер

Алберт Краус и Анди Зауер начело на специален SENSHI лагер

  • 19 яну 2026 | 14:31
  • 500
  • 0
Алберт Краус и Анди Зауер начело на специален SENSHI лагер

България отново ще се превърне в център на световния кикбокс, след като от 21 до 25 януари SENSHI организира трети тренировъчен лагер с покани, предназначен за подбрани професионални бойци в леките категории. Домакин на интензивната подготовка ще бъде SENSHI GYM в морската столица, който пак ще посрещне едни от най-големите имена в бойните спортове.

Лагерът във Варна ще бъде воден от легендарните нидерландски кикбокс звезди Алберт Краус и Анди Зауер – доказани шампиони и изключителни инструктори, чието присъствие гарантира тренировки на най-високо ниво. За пореден път двамата ще предадат своя богат опит на първокласни бойци от различни държави, поканени специално за участие в тренировъчния лагер.

Алберт Краус - Урагана е смятан за една от най-влиятелните фигури в историята на кикбокса – многократен световен шампион и боец, оставил трайна следа със своята експлозивност, тактическа дисциплина и безкомпромисен стил. Днес той е сред най-търсените треньори в света, подготвящ състезатели за най-големите бойни сцени, водещ инструктор на международните лагери на SENSHI и член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Анди Зауер - Разрушителя е друга икона на нидерландската школа – двукратен K-1 World MAX шампион, известен със своята изключителна техника, прецизност и интелигентен подход в ринга. Като инструктор той поставя акцент върху стратегията, тайминга и ефективното прилагане на техниките в реални бойни ситуации. Той също е в звездния инструкторски състав на SENSHI, част от борда на директорите на KWU SENSHI.

Третият SENSHI лагер с покани ще предложи интензивна програма, фокусирана върху усъвършенстване на техническите умения, кондиционната подготовка и тактическото мислене. Участниците ще имат изключителна възможност за висококачествени спаринги и работа в елитна международна среда, което превръща лагера в ключов елемент от подготовката им за предстоящи професионални срещи, както и за следващото издание на SENSHI.

Зимния боен календар включва и международната галавечер SENSHI 30, която ще се състои на 28 февруари 2026 г. в Двореца на културата и спорта във Варна, и ще представи едни от най-добрите професионални бойци, които са готови да покажат най-силните си техники и умения на арената.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

  • 18 яну 2026 | 17:38
  • 2347
  • 0
Дейна Уайт е звездата в промо видеото за първото събитие на Zuffa Boxing

Дейна Уайт е звездата в промо видеото за първото събитие на Zuffa Boxing

  • 18 яну 2026 | 16:10
  • 1096
  • 1
Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

  • 18 яну 2026 | 15:08
  • 1445
  • 0
Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

  • 18 яну 2026 | 11:41
  • 734
  • 0
Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

  • 18 яну 2026 | 11:30
  • 1640
  • 0
Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

  • 18 яну 2026 | 11:14
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 13185
  • 119
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 11669
  • 12
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 27287
  • 20
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 20397
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 20302
  • 15
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 5254
  • 6