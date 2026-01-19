Атауи откри сезона с рекорд на 1500 метра

Европейският сребърен медалист на 800 метра Мохамед Атауи стартира сезона си с личен рекорд в зала на 1500 метра, постигайки време от 3:35.65 за победата на турнира в Антекера в събота. Надпреварата е част от Световния атлетически тур в зала от категория Challenger.

Атауи изпревари Валентин Сока от Уругвай, който финишира с 3:36.34 само шест дни след като зае четвърто място в изключително силното състезание на 10 километра във Валенсия с време 27:21. Мартин Сегурола завърши трети с 3:37.35.

При жените бронзовата медалистка на 800 метра от Европейското първенство до 20 години Лоренца де Нони от Италия спечели бягането на 800 метра с 2:03.93. Тя надделя над друга финалистка от същия шампионат – 17-годишната Шайкира Кинг от Великобритания, която остана втора с 2:04.14.

Снимки: Gettyimages