Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Атауи откри сезона с рекорд на 1500 метра

Атауи откри сезона с рекорд на 1500 метра

  • 19 яну 2026 | 14:24
  • 70
  • 0
Атауи откри сезона с рекорд на 1500 метра

Европейският сребърен медалист на 800 метра Мохамед Атауи стартира сезона си с личен рекорд в зала на 1500 метра, постигайки време от 3:35.65 за победата на турнира в Антекера в събота. Надпреварата е част от Световния атлетически тур в зала от категория Challenger.

Атауи изпревари Валентин Сока от Уругвай, който финишира с 3:36.34 само шест дни след като зае четвърто място в изключително силното състезание на 10 километра във Валенсия с време 27:21. Мартин Сегурола завърши трети с 3:37.35.

При жените бронзовата медалистка на 800 метра от Европейското първенство до 20 години Лоренца де Нони от Италия спечели бягането на 800 метра с 2:03.93. Тя надделя над друга финалистка от същия шампионат – 17-годишната Шайкира Кинг от Великобритания, която остана втора с 2:04.14.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

  • 16 яну 2026 | 12:09
  • 553
  • 2
Кои звезди на европейската атлетика ще видим в зала през сезон 2026?

Кои звезди на европейската атлетика ще видим в зала през сезон 2026?

  • 15 яну 2026 | 16:50
  • 3233
  • 0
Световните шампиони Хол и Тинч се отправят към Бостън

Световните шампиони Хол и Тинч се отправят към Бостън

  • 15 яну 2026 | 15:49
  • 699
  • 0
Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

  • 15 яну 2026 | 15:35
  • 484
  • 0
Юсейн Болт посочи най-големите звезди в леката атлетика

Юсейн Болт посочи най-големите звезди в леката атлетика

  • 15 яну 2026 | 12:33
  • 4458
  • 0
Ша'Кари Ричардсън за личностното израстване и Крисчън Колман: Истинското извинение

Ша'Кари Ричардсън за личностното израстване и Крисчън Колман: Истинското извинение

  • 15 яну 2026 | 12:14
  • 2661
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11172
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9569
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24590
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18116
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16271
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2803
  • 3