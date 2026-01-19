Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Осем българи ще участват на турнир по бадминтон в Исландия

Осем българи ще участват на турнир по бадминтон в Исландия

  • 19 яну 2026 | 14:21
  • 122
  • 0
Осем българи ще участват на турнир по бадминтон в Исландия

България ще участва с осем състезатели на международния турнир по бадминтон за мъже и жени Future Series в Рейкявик (Исландия), който ще се проведе от 22 до 25 януари.

В състава са включени Илиян Стойнов, Цветомир Стоянов, Цветан Иванов, Евгени Панев, Гергана Павлова, Христомира Поповска, Михаела Чепишева и Цветина Попиванова, които ще играят на единично и на двойки.

Квалификациите на надпреварата започват на 22 януари, а мачовете от основната схема ден по-късно.

При жените Гергана Павлова е втора поставена и ще започна срещу квалификантка, а Христомира Поповска е номер 3 и първата й съперничка Ана Блажина (Словения).

На двойки Михаела Чепишева и Цветина Попиванова са лидерки в схемата и ще почиват в първия кръг.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Младежите ни пети на сабя на Световната купа в Бостън

Младежите ни пети на сабя на Световната купа в Бостън

  • 19 яну 2026 | 10:30
  • 261
  • 0
Етър 64 спечели купата на България по хандбал за девойки до 16 години

Етър 64 спечели купата на България по хандбал за девойки до 16 години

  • 18 яну 2026 | 16:33
  • 658
  • 0
Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира Grand Prix София

Антоанета Костадинова и Мариета Канева спечелиха последните две дисциплини от турнира Grand Prix София

  • 18 яну 2026 | 15:41
  • 674
  • 0
Володя Златев: Моята мечта е бадминтонът да стане толкова масов и социално значим, така както в Азия

Володя Златев: Моята мечта е бадминтонът да стане толкова масов и социално значим, така както в Азия

  • 17 яну 2026 | 20:15
  • 693
  • 0
Антоанета Костадинова спечели злато на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец

Антоанета Костадинова спечели злато на микс пистолет в тандем с олимпийския шампион Дамир Микец

  • 17 яну 2026 | 18:46
  • 884
  • 0
Словения и Черна гора с рекорд по отбелязани голове на Европейското по хандбал

Словения и Черна гора с рекорд по отбелязани голове на Европейското по хандбал

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 1116
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11166
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9563
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24585
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18108
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16256
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2797
  • 3