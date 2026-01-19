Осем българи ще участват на турнир по бадминтон в Исландия

България ще участва с осем състезатели на международния турнир по бадминтон за мъже и жени Future Series в Рейкявик (Исландия), който ще се проведе от 22 до 25 януари.

В състава са включени Илиян Стойнов, Цветомир Стоянов, Цветан Иванов, Евгени Панев, Гергана Павлова, Христомира Поповска, Михаела Чепишева и Цветина Попиванова, които ще играят на единично и на двойки.

Квалификациите на надпреварата започват на 22 януари, а мачовете от основната схема ден по-късно.

При жените Гергана Павлова е втора поставена и ще започна срещу квалификантка, а Христомира Поповска е номер 3 и първата й съперничка Ана Блажина (Словения).

На двойки Михаела Чепишева и Цветина Попиванова са лидерки в схемата и ще почиват в първия кръг.