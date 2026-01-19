Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Спортният министър поздрави участниците в Световното по хокей на лед за младежи до 20 години в София

Спортният министър поздрави участниците в Световното по хокей на лед за младежи до 20 години в София

  • 19 яну 2026 | 14:18
  • 108
  • 0
Спортният министър поздрави участниците в Световното по хокей на лед за младежи до 20 години в София

Министърът на младежта и спорта г-н Иван Пешев поздрави състезателите, треньорите и всички гости, които ще участват в Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години, дивизия ІІІ, група "А", на което България е домакин.

"За страната ни е привилегия и отговорност да бъде домакин на форум от такъв ранг, който не само създава възможности за изява и развитие на младите хокейни таланти, но и утвърждава България като надежден организатор на значими международни прояви. Поздравявам организаторите от Българската федерация по хокей на лед за усилията и последователната работа за развитието и популяризирането на този динамичен и атрактивен спорт сред младите хора", се казва в поздравителния адрес от министър Пешев до председателя на Управителния съвет на Българската федерация по хокей на лед Мартин Миланов.

България ще играе с отборите на Тайланд, Турция, Тайван, Босна и Херцеговина и Белгия. Турнирът започва днес и ще продължи до неделя в Зимния дворец в София. Първият двубой на българския тим е тази вечер от 20:00 часа срещу Белгия.

Програма за мачовете на България:
19 януари: България - Белгия от 20:00 часа
20 януари: Тайпе - България от 20:00 часа
22 януари: България - Турция от 20:00 часа
24 януари: Босна и Херцеговина - България от 16:30 часа
25 януари: България - Тайланд от 20:00 часа

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Вегас заздрави защитата си с привличането на Расмус Андерсон

Вегас заздрави защитата си с привличането на Расмус Андерсон

  • 19 яну 2026 | 12:51
  • 559
  • 1
Шейни зоната на хижа Алеко отваря врати през уикенда

Шейни зоната на хижа Алеко отваря врати през уикенда

  • 19 яну 2026 | 11:53
  • 363
  • 1
Тампа Бей запази лидерската си позиция на Изток след успех над Далас

Тампа Бей запази лидерската си позиция на Изток след успех над Далас

  • 19 яну 2026 | 10:17
  • 303
  • 0
Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

Лечева: Мястото на подиума на Тервел и Радо е поредното доказателство, че може да мечтаем и за нещо още по-голямо.

  • 19 яну 2026 | 08:56
  • 583
  • 0
Три седмици преди Олимпидата българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа

Три седмици преди Олимпидата българските сноубордисти записаха най-успешното си представяне в Световната купа

  • 19 яну 2026 | 08:41
  • 1363
  • 0
Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

Стефан-Александър Кюмюрджиев завърши на 26-о място на 1000 метра на Европейското по шорттрек

  • 18 яну 2026 | 19:18
  • 511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11160
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9554
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24576
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18102
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16247
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2791
  • 3