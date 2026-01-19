Марк Инглиш подобри националния рекорд на Ирландия на 800 метра в зала

Марк Инглиш подобри собствения си национален рекорд на Ирландия на 800 метра в зала, за да спечели победата на турнира CMCM Indoor Meeting в Люксембург. Състезанието, което се проведе в неделя вечер, е част от Световния атлетически тур в зала, категория „Сребърен“.

Петкратният медалист от европейски първенства следваше поляка Мачей Видерка до последната обиколка, преди да атакува мощно в последните 100 метра. Инглиш финишира за 1:44.65, с което не само спечели, но и изравни рекорда на турнира, поставен миналата година от испанеца Елвин Каналес.

Въпреки че през миналата година Инглиш отстъпи националния си рекорд на открито на Сиан Макфилипс (1:42.15 на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г.), 32-годишният атлет постигна друго историческо постижение – стана първият ирландец, слязъл под границата от 1:45 минути в зала.

Инглиш подобри с половин секунда предишния си ирландски рекорд в зала от 1:45.15, поставен миналата година. С новото си време от 1:44.65 той се изкачи до шесто място във вечната европейска ранглиста на 800 метра на закрито.

Видерка удържа второто място с време 1:45.38, а неговият сънародник Патрик Шерадзки завърши трети със значителна разлика – 1:47.09.

В другите бягания на средни разстояния белгиецът Питер Сиск спечели на 1500 метра при мъжете с нов рекорд на турнира от 3:34.66. Той триумфира убедително пред испанците Карлос Саес (3:35.94) и европейския шампион на 800 метра от 2022 г. Мариано Гарсия (3:36.44). Пол Моя завърши пети с национален рекорд на Андора – 3:38.37.

Представителката на домакините Патриция Ван дер Векен записа четвърта поредна победа на 60 метра на домашния си турнир в Люксембург.

Ван дер Векен, която през 2025 г. стана първата медалистка за страната си от европейско и световно първенство в зала, спечели финала на 60 метра със 7.14 секунди – същото време, което записа и в сериите. Втора завърши испанката Хаел Бестуе със 7.18.

Ван дер Векен не успя да постигне спринтов дубъл, завършвайки трета на 200 метра с 23.28 в състезание, спечелено от испанката Паула Севиля с 23.16. Въпреки това победата ѝ на 60 метра беше само едно от няколкото силни представяния на атлетите от Люксембург пред родна публика.

По-известна като специалистка на 400 метра, Фани Аренд от Люксембург надделя над силна конкуренция, за да спечели на 800 метра с национален рекорд в зала и личен рекорд от 2:00.83. Тя изпревари с над секунда и половина ирландката Ема Муур (2:02.34) и полякинята Маргарита Кочанова (2:02.42).

В бягането на 3000 метра белгиецът Рубен Верхейден се откъсна в заключителните етапи от своя съименник Рубен Керинжан, за да спечели със 7:40.31. Любимецът на домакините Керинжан подобри националния рекорд на Люксембург в зала, финиширайки втори със 7:40.72.

Национален рекорд имаше и за Виктория Рауш в сериите на 60 метра с препятствия. Тя постигна 8.08, за да се класира за финала, който беше спечелен от французойката Саша Алесандрини с 8.00.

Година след като спечели с време 7.41, европейският шампион Якуб Шимански постигна втора поредна победа на турнира, макар и в много по-оспорван финал на 60 метра с препятствия.

Шимански спря хронометъра на 7.48, устоявайки на атаката на испанеца Енрике Льопис (четвърти от световно и олимпийски игри) и белгиеца Ели Бакари. Двамата го доближиха след последното препятствие и финишираха с еднакво време от 7.50, заемайки съответно второ и трето място. За Бакари времето е и нов национален рекорд.

Сред другите акценти бяха победата на германеца Жан-Пол Бредау на 400 метра при мъжете с рекорд на турнира от 45.94, както и успехите на французойката Беренис Пти в овчарския скок с 4.45 м и на испанеца Хайме Гера в скока на дължина със 7.84 м.