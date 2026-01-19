Популярни
  Кийли Ходжкинсън се завръща в зала след 3-годишно отсъствие

  • 19 яну 2026 | 13:13
  • 424
  • 1
Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън ще се завърне към състезанията на закрито, след като бе потвърдено участието ѝ на турнира в Лиевен на 19 февруари.

Британската лекоатлетка не се е състезавала в зала от защитата на титлата си на 800 метра на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Истанбул през 2023 г. През 2025 г. тя претърпя сезон, белязан от контузия, която я остави извън пистата до август.

Въпреки това, двукратната европейска златна медалистка на открито и закрито успя да спаси летния си сезон, спечелвайки бронзов медал на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Предстоящото ѝ участие в Лиевен ще бъде трето за нея на златния турнир от Световния атлетически тур на закрито. Тя триумфира там през 2023 г. с време 1:57.71, а през 2021 г. на едва на 18-годишна възраст се класира на четвърто място.

Потвърждението за участието ѝ в Лиевен предполага, че Ходжкинсън е напълно възстановена и е преодоляла проблемите с подколянното сухожилие, които я измъчваха през изминалата година.

Снимки: Gettyimages

