Япикино с най-добър резултат в света за сезона от 6.93 м

Европейската шампионка в скока на дължина в зала Лариса Япикино откри сезона си по впечатляващ начин в Анкона в събота, постигайки 6.93 метра – най-доброто ѝ постижение за начало на кампания.

Резултатът е най-добрият в света за сезона до момента и е само на 4 см от личния ѝ рекорд на закрито. Той ѝ осигури победата на мемориала "Алесио Джованини“, част от Световния атлетически тур на закрито (категория Challenger), и представлява солидна основа за предстоящия сезон.

23-годишната атлетка, която спечели сребърен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., ще се стреми отново към подиума на предстоящото Световно първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март, както и към завръщане на европейската сцена в Бирмингам през 2026 г. през август.

Също в Анкона европейската шампионка на 200 метра за девойки под 18 години от 2024 г. Елиза Валенсин постигна забележителна победа в бягането на 200 метра при жените, надделявайки над италианската рекордьорка на 400 метра с препятствия Айомиде Фолорунсо с време от 23.73 секунди.

Снимки: Gettyimages