Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Япикино с най-добър резултат в света за сезона от 6.93 м

Япикино с най-добър резултат в света за сезона от 6.93 м

  • 19 яну 2026 | 13:05
  • 597
  • 1
Япикино с най-добър резултат в света за сезона от 6.93 м

Европейската шампионка в скока на дължина в зала Лариса Япикино откри сезона си по впечатляващ начин в Анкона в събота, постигайки 6.93 метра – най-доброто ѝ постижение за начало на кампания.

Резултатът е най-добрият в света за сезона до момента и е само на 4 см от личния ѝ рекорд на закрито. Той ѝ осигури победата на мемориала "Алесио Джованини“, част от Световния атлетически тур на закрито (категория Challenger), и представлява солидна основа за предстоящия сезон.

23-годишната атлетка, която спечели сребърен медал на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., ще се стреми отново към подиума на предстоящото Световно първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март, както и към завръщане на европейската сцена в Бирмингам през 2026 г. през август.

Също в Анкона европейската шампионка на 200 метра за девойки под 18 години от 2024 г. Елиза Валенсин постигна забележителна победа в бягането на 200 метра при жените, надделявайки над италианската рекордьорка на 400 метра с препятствия Айомиде Фолорунсо с време от 23.73 секунди.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

  • 16 яну 2026 | 12:09
  • 553
  • 2
Кои звезди на европейската атлетика ще видим в зала през сезон 2026?

Кои звезди на европейската атлетика ще видим в зала през сезон 2026?

  • 15 яну 2026 | 16:50
  • 3233
  • 0
Световните шампиони Хол и Тинч се отправят към Бостън

Световните шампиони Хол и Тинч се отправят към Бостън

  • 15 яну 2026 | 15:49
  • 699
  • 0
Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

  • 15 яну 2026 | 15:35
  • 484
  • 0
Юсейн Болт посочи най-големите звезди в леката атлетика

Юсейн Болт посочи най-големите звезди в леката атлетика

  • 15 яну 2026 | 12:33
  • 4457
  • 0
Ша'Кари Ричардсън за личностното израстване и Крисчън Колман: Истинското извинение

Ша'Кари Ричардсън за личностното израстване и Крисчън Колман: Истинското извинение

  • 15 яну 2026 | 12:14
  • 2660
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11119
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9516
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24520
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18050
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16154
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2739
  • 2