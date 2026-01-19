Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Магучих откри сезона с 2.03 м

Магучих откри сезона с 2.03 м

  • 19 яну 2026 | 12:58
  • 1183
  • 3
Магучих откри сезона с 2.03 м

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих зарадва своите сънародници, след като стартира сезона си по блестящ начин. Тя постигна най-добър резултат в света за сезона от 2.03 м на турнира "Мемориал Демянюк“ в Лвов в събота.

Това беше първото ѝ състезание на украинска земя от 2020 г. насам, а постижението ѝ е с един сантиметър по-високо от най-добрия ѝ резултат през цялата 2025 г. Този успех е добър знак за завръщането на Магучих към върхова форма, след като миналата година тя загуби световната си титла и спечели бронзов медал в Токио.

В състезанието при мъжете, което беше изцяло посветено на скока на височина, победата грабна нейният сънародник Олег Дорощук с резултат от 2.24 м.

Магучих и Дорощук триумфираха на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г. и се надяват на още една година, изпълнена с медали. Предстоят им Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март и Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

БФЛА въвежда нова структура, гласът на атлетите ще е приоритет

  • 16 яну 2026 | 12:09
  • 553
  • 2
Кои звезди на европейската атлетика ще видим в зала през сезон 2026?

Кои звезди на европейската атлетика ще видим в зала през сезон 2026?

  • 15 яну 2026 | 16:50
  • 3233
  • 0
Световните шампиони Хол и Тинч се отправят към Бостън

Световните шампиони Хол и Тинч се отправят към Бостън

  • 15 яну 2026 | 15:49
  • 699
  • 0
Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

Камбунджи и Чарлтън в титаничен сблъсък на хърдели в Торун

  • 15 яну 2026 | 15:35
  • 484
  • 0
Юсейн Болт посочи най-големите звезди в леката атлетика

Юсейн Болт посочи най-големите звезди в леката атлетика

  • 15 яну 2026 | 12:33
  • 4457
  • 0
Ша'Кари Ричардсън за личностното израстване и Крисчън Колман: Истинското извинение

Ша'Кари Ричардсън за личностното израстване и Крисчън Колман: Истинското извинение

  • 15 яну 2026 | 12:14
  • 2660
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11118
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9515
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24512
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18045
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16147
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2735
  • 2