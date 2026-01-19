Магучих откри сезона с 2.03 м

Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих зарадва своите сънародници, след като стартира сезона си по блестящ начин. Тя постигна най-добър резултат в света за сезона от 2.03 м на турнира "Мемориал Демянюк“ в Лвов в събота.

Това беше първото ѝ състезание на украинска земя от 2020 г. насам, а постижението ѝ е с един сантиметър по-високо от най-добрия ѝ резултат през цялата 2025 г. Този успех е добър знак за завръщането на Магучих към върхова форма, след като миналата година тя загуби световната си титла и спечели бронзов медал в Токио.

В състезанието при мъжете, което беше изцяло посветено на скока на височина, победата грабна нейният сънародник Олег Дорощук с резултат от 2.24 м.

Магучих и Дорощук триумфираха на Европейското първенство по лека атлетика в зала в Апелдорн през 2025 г. и се надяват на още една година, изпълнена с медали. Предстоят им Световното първенство по лека атлетика в зала в Куяви-Поможе (Торун) от 20 до 22 март и Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.