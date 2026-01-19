Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кевин Дюрант задмина Дирк Новицки

Кевин Дюрант задмина Дирк Новицки

  • 19 яну 2026 | 12:41
  • 118
  • 0
Кевин Дюрант задмина Дирк Новицки

Хюстън Рокетс постигна успех срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 119:110. Кевин Дюрант отбеляза от наказателната линия при 15,2 оставащи секунди от мача, с което се изкачи на 6-ата позиция във вечната ранглиста при реализаторите, задминавайки легендата Дирк Новицки.

15-кратният участник в Мача на звездите вече има 31 562 точки за кариерата си, като се доближава до Майкъл Джордан, който е с 32 292. След края на срещата на екрана беше пуснато видео, в което самият Новицки поздравява Дюрант за постижението.

Джабари Смит Джуниър беше най-резултатен в срещата с 32 точки, Алперен Шенгюн завърши с 21 точки и 8 борби, Амен Томпсън записа 20 точки и 8 овладени топки, а Дюрант добави 8 асистенции към 18-те си точки.

За „Пеликаните“ Трей Мърфи III отбеляза 21 точки, Зайън Уилямсън добави 20, а Дерик Куийн се отчете с 15.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 19 яну 2026 | 07:02
  • 2740
  • 0
Рилски спортист подписа с опитен американски гард

Рилски спортист подписа с опитен американски гард

  • 18 яну 2026 | 16:34
  • 1044
  • 0
Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

  • 18 яну 2026 | 14:48
  • 9010
  • 1
Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

  • 18 яну 2026 | 11:17
  • 1980
  • 0
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 7030
  • 5
НБА продължи с още девет мача

НБА продължи с още девет мача

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 6132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 8815
  • 85
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 7248
  • 2
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 21279
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 15769
  • 12
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 11289
  • 8
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 53972
  • 240