Кевин Дюрант задмина Дирк Новицки

Хюстън Рокетс постигна успех срещу Ню Орлиънс Пеликанс със 119:110. Кевин Дюрант отбеляза от наказателната линия при 15,2 оставащи секунди от мача, с което се изкачи на 6-ата позиция във вечната ранглиста при реализаторите, задминавайки легендата Дирк Новицки.

15-кратният участник в Мача на звездите вече има 31 562 точки за кариерата си, като се доближава до Майкъл Джордан, който е с 32 292. След края на срещата на екрана беше пуснато видео, в което самият Новицки поздравява Дюрант за постижението.

The moment Kevin Durant passed Dirk Nowitzki for 6th all-time in scoring 🙌



The Easy Money Sniper has his eyes set on Michael Jordan at 5th 👀 pic.twitter.com/Fm9qp1PV6u — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 19, 2026

Джабари Смит Джуниър беше най-резултатен в срещата с 32 точки, Алперен Шенгюн завърши с 21 точки и 8 борби, Амен Томпсън записа 20 точки и 8 овладени топки, а Дюрант добави 8 асистенции към 18-те си точки.

За „Пеликаните“ Трей Мърфи III отбеляза 21 точки, Зайън Уилямсън добави 20, а Дерик Куийн се отчете с 15.