"Осакатеният" Денвър загуби у дома от Шарлът

Денвър Нъгетс допусна домакинско поражение срещу Шарлът Хорнетс със 87:110 в мач от редовния сезон в НБА.

Нъгетс бяха без петима от основните си играчи - Никола Йокич, Арън Гордън, Камерън Джонсън, Кристиан Браун и Йонас Валанчюнас, които комбинират за 77,3 точки средно на мач. Така те не успяха да достигнат границата от 100 точки, но все още остават на 3-ата позиция в Западната конференция с баланс от 29-14, докато Хорнетс са с 12-и на Изток с баланс от 16-27.

Брандън Милър беше най-резултатен за Шарлът с 23 точки, Раян Калкбренер добави 17, влизайки от пейката, а Кон Кнюпел и Колин Секстън завършиха с по 14.

За Денвър Джамал Мъри отбеляза 16 точки, Джулиан Строутър добави 15, а Джейлън Пикет беше с 12 точки и 7 асистенции.

Във втория европейски мач за сезона, игран в Лондон, Мемфис Гризлис си отмъсти за загубата от Орландо Меджик в Берлин преди няколко дни, като този път надделя със 126:109. Джа Морант се завърна в състава на „Гризлитата“, записвайки дабъл-дабъл от 24 точки и 13 асистенции, за да изведе тима си до успеха. Джок Ландейл добави 21 точки и 8 борби, а Джейрън Джаксън Джуниър завърши със 17 точки.

За Орландо най-резултатен беше Антъни Блек с 19 точки, Уендел Картър Джуниър добави 18 точки и 7 борби, а Паоло Банкеро се отчете с 16 точки, 9 асистенции и 8 борби.

Чикаго Булс надви Бруклин Нетс със 124:102. Коби Уайт отбеляза 24 точки за „Биковете“, Айо Досунму влезе с 19 от пейката, а Матас Бузелис и Никола Вучевич бяха с по 17.

За „Мрежите“ най-резултатен беше новобранецът Нолан Траоре с 16 точки, включвайки се от пейката, Джейлън Уилсън и Дани Улф отбелязаха по 14, а Ник Клакстън добави 12.