Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. "Осакатеният" Денвър загуби у дома от Шарлът

"Осакатеният" Денвър загуби у дома от Шарлът

  • 19 яну 2026 | 12:34
  • 139
  • 0
"Осакатеният" Денвър загуби у дома от Шарлът

Денвър Нъгетс допусна домакинско поражение срещу Шарлът Хорнетс със 87:110 в мач от редовния сезон в НБА.

Нъгетс бяха без петима от основните си играчи - Никола Йокич, Арън Гордън, Камерън Джонсън, Кристиан Браун и Йонас Валанчюнас, които комбинират за 77,3 точки средно на мач. Така те не успяха да достигнат границата от 100 точки, но все още остават на 3-ата позиция в Западната конференция с баланс от 29-14, докато Хорнетс са с 12-и на Изток с баланс от 16-27.

Брандън Милър беше най-резултатен за Шарлът с 23 точки, Раян Калкбренер добави 17, влизайки от пейката, а Кон Кнюпел и Колин Секстън завършиха с по 14.

За Денвър Джамал Мъри отбеляза 16 точки, Джулиан Строутър добави 15, а Джейлън Пикет беше с 12 точки и 7 асистенции.

Във втория европейски мач за сезона, игран в Лондон, Мемфис Гризлис си отмъсти за загубата от Орландо Меджик в Берлин преди няколко дни, като този път надделя със 126:109. Джа Морант се завърна в състава на „Гризлитата“, записвайки дабъл-дабъл от 24 точки и 13 асистенции, за да изведе тима си до успеха. Джок Ландейл добави 21 точки и 8 борби, а Джейрън Джаксън Джуниър завърши със 17 точки.

За Орландо най-резултатен беше Антъни Блек с 19 точки, Уендел Картър Джуниър добави 18 точки и 7 борби, а Паоло Банкеро се отчете с 16 точки, 9 асистенции и 8 борби.

Чикаго Булс надви Бруклин Нетс със 124:102. Коби Уайт отбеляза 24 точки за „Биковете“, Айо Досунму влезе с 19 от пейката, а Матас Бузелис и Никола Вучевич бяха с по 17.

За „Мрежите“ най-резултатен беше новобранецът Нолан Траоре с 16 точки, включвайки се от пейката, Джейлън Уилсън и Дани Улф отбелязаха по 14, а Ник Клакстън добави 12.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 19 яну 2026 | 07:02
  • 2740
  • 0
Рилски спортист подписа с опитен американски гард

Рилски спортист подписа с опитен американски гард

  • 18 яну 2026 | 16:34
  • 1044
  • 0
Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

  • 18 яну 2026 | 14:48
  • 9010
  • 1
Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

  • 18 яну 2026 | 11:17
  • 1980
  • 0
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 7030
  • 5
НБА продължи с още девет мача

НБА продължи с още девет мача

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 6132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 8803
  • 85
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 7238
  • 2
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 21271
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 15758
  • 12
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 11274
  • 8
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 53966
  • 240