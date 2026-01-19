Иван Алипиев с 20 точки при загуба на Римини

Баскетболният национал Иван Алипиев беше най-резултатен при домакинската загуба на клубния си отбор Римини от състава на Кремона с 69:81 в двубой от 22-ия кръг на италианската втора дивизия.

С поражението Римини прекъсна успешната си серия в шампионата и заема четвърта позиция във временното подреждане с актив 15-7.

Алипиев се отчете с 20 точки, 7 борби и 1 асистенция за 31 минути на терена.

Домакините бяха догонващи от самото начало, но на почивката се доближиха на 2 точки - 41:43, а след 30 минути игра резултатът бе 60:63. По-силна четвърта част за гостите реши мача в тяхна полза.

Тимът на Римини ще гостува на Себастиани Риети в следващата си среща от дивизията на 21 януари.