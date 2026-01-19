Гардът на Оклахома Джейлън Уилямс отново е контузен

Гардът на миналогодишния шампион от Националната баскетболна асоциация (НБА) Оклахома Сити Тъндър Джейлън Уилямс е получил контузия в десния крак, съобщава ESPN.

Заради нея той ще бъде оставен извън състава за сблъсъка срещу Кливланд Кавалиърс тази вечер.

24-годишният баскетболист пропусна първите 19 мача от сезона с травма в китката, но оттогава беше неизменен титуляр за „Гръмотевиците“. Той отново се е контузил при загубата от Маями Хийт със 120:122 през уикенда.

През този сезон Уилямс има по 16,8 точки, 5,6 асистенции и 4,8 борби средно на двубой.

Оклахома Сити Тъндър е с най-добрия баланс в Лигата с 35 победи и 8 поражения.