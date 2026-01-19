Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Гардът на Оклахома Джейлън Уилямс отново е контузен

Гардът на Оклахома Джейлън Уилямс отново е контузен

  • 19 яну 2026 | 12:04
  • 268
  • 0
Гардът на Оклахома Джейлън Уилямс отново е контузен

Гардът на миналогодишния шампион от Националната баскетболна асоциация (НБА) Оклахома Сити Тъндър Джейлън Уилямс е получил контузия в десния крак, съобщава ESPN.

Заради нея той ще бъде оставен извън състава за сблъсъка срещу Кливланд Кавалиърс тази вечер.

24-годишният баскетболист пропусна първите 19 мача от сезона с травма в китката, но оттогава беше неизменен титуляр за „Гръмотевиците“. Той отново се е контузил при загубата от Маями Хийт със 120:122 през уикенда.

През този сезон Уилямс има по 16,8 точки, 5,6 асистенции и 4,8 борби средно на двубой.

Оклахома Сити Тъндър е с най-добрия баланс в Лигата с 35 победи и 8 поражения.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 19 яну 2026 | 07:02
  • 2740
  • 0
Рилски спортист подписа с опитен американски гард

Рилски спортист подписа с опитен американски гард

  • 18 яну 2026 | 16:34
  • 1044
  • 0
Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

  • 18 яну 2026 | 14:48
  • 9009
  • 1
Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

  • 18 яну 2026 | 11:17
  • 1980
  • 0
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 7030
  • 5
НБА продължи с още девет мача

НБА продължи с още девет мача

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 6132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 8758
  • 85
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 7215
  • 2
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 21232
  • 15
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 15724
  • 12
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 11206
  • 8
Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

Реал Сосиедад спря победния ход на Барса, късметът и ВАР обърнаха гръб на каталунците

  • 19 яну 2026 | 00:07
  • 53938
  • 240