Йордан Минчев и Кемниц загубиха от Байерн Мюнхен

Националът Йордан Минчев и неговият клубен тим Кемниц претърпяха домакинско поражение с 59:87 от Байерн Мюнхен в мач от 16-ия кръг на германското баскетболно първенство.

За Кемниц загубата беше трета поредна и общо девета, а съставът заема 11-място във временното класиране, докато Байерн е лидер с актив 15-1.

Минчев изигра добър мач и завърши като най-резултатен за домакините с 12 точки и 4 борби за 33 минути на терена.

Грандът от Мюнхен имаше предимство през целия двубой, като на почивката резултатът бе 42:27, а преди последните 10 минути Кемниц изоставаше с 45:65.

За тима на Кемниц предстои домакинство на френския Бург-ан-Брес на 20 януари в среща от турнира Еврокъп, на 24 януари Йордан Минчев и съотборниците му ще гостуват на Олденбург в следващия кръг от Бундеслигата.