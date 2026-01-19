Възроденият Кайрън Уилсън триумфира в "Мастърс"

Кайрън Уилсън спечели титлата на "Мастърс" за първи път, след като победи Джон Хигинс с 10:6 на финала в "Александра палас".

На 50-годишна възраст Хигинс се надяваше да стане най-възрастният победител в турнир от "Тройната корона". За негово съжаление, през по-голямата част от финала той беше бледа сянка на играча, който елиминира световния шампион Джао Синтонг и световния номер едно Джъд Тръмп, допускайки множество непредизвикани грешки. Световният номер 2 Уилсън спечели няколко ключови фрейма в заключителната фаза, като се откъсна от 5:4 и взе пет от последните седем фрейма.

Воина от Кетъринг беше претърпял болезнена загуба с 10:7 от Шон Мърфи на финала миналата година, а през 2018-а отстъпи на Марк Алън със същия резултат. Но при третия си опит 34-годишният англичанин стигна докрай и спечели най-голямата титла в снукъра извън ранкинг системата. Той става 26-ият победител в турнира, който се провежда за първи път през 1975 г., вдигайки трофея „Пол Хънтър“ и прибирайки първата награда от 350 000 паунда.

Само преди седем седмици на UK Championship Уилсън беше в пълно отчаяние след загуба от Елиът Слесър в първия кръг. Съпругата му Софи имаше здравословни проблеми, а на масата Уилсън беше загубил и формата си, и щеката си – която беше счупена по невнимание. С типичните си решителност и устойчивост той се върна от това дъно, възстановявайки увереността си с помощта на нова щека. А сега може да празнува един от най-големите моменти в кариерата си – вероятно втори по значимост след световната титла през 2024 г.

Хигинс, най-възрастният финалист в турнир от "Тройната корона", пропусна шанса за трета титла на "Мастърс"-а, след като триумфира през 1999 и 2006 г., и вече има четири загуби в шест финала. Шотландецът изпусна и възможността за първи успех в "Тройната корона" от 2011 г. насам, когато спечели четвъртата си световна титла. Оттогава той е загубил пет финала в тези три исторически турнира.

Изоставайки с 5:3 след първата сесия, Хигинс направи брейк от 71 в първия фрейм неделя вечер, за да намали разликата. В следващия той губеше 36:48, когато опита рискован двоен удар на предпоследната червена, но топката удари далечната челюст на централния джоб и Уилсън се възползва за 6:4. В 11-тия фрейм Хигинс водеше 61:15, но пропусна рутинна черна. Уилсън получи нужния снукър и имаше шанс да изчисти, но не успя да вкара последната розова. Тактическата битка приключи, когато Воина прекали при дълъг удар и влезе „ин-оф“, което позволи на облекчения Хигинс да вкара розовата. В 12-тия фрейм Хигинс отново пропусна черната от мястото ѝ при брейк от 15, а серия от 49 на съперника му го изведе до 7:5 на почивката.

13-тият фрейм се реши на цветовете, като шотландецът допусна тактическа грешка на кафявата, оставяйки я над горния ъгъл и позволявайки на Уилсън за първи път да се откъсне с три фрейма. Серия от 78 увеличи аванса му, а в следващия англичанинът имаше шанс да затвори мача, но при добре подредени топки пропусна черната от позицията ѝ на 17. Хигинс, който през 2010 г. обърна Марк Уилямс от 5:9 до 10:9 на финала на UK Championship, си вдъхна надежда с брейк от 70.

Той имаше ранен шанс и в 16-ия фрейм, но направи само 12, а решаващият момент дойде, когато Уилсън (водещ 44:12) вкара прецизно червена от средна дистанция и добави 24, с което премина финалната линия.

„През 2018 г., когато загубих на финала, плаках като малко момиче, а сега се опитвам да не плача, защото това означава толкова много за мен“, каза Уилсън, който спечели и Шанхай Мастърс в началото на сезона и вече е заработил над 740 000 паунда през тази кампания.

„Абсолютна чест е да споделя масата с Джон – той е мой идол. Днес беше истинска битка от самото начало и аз просто се опитвах да бъда толкова упорит, колкото той е бил през годините. Винаги давам всичко от себе си, дори когато ми е трудно, ще се боря до края, докато не сложа ръце върху някакъв трофей. Ще се гордея с тази победа до края на живота си.

След UK Championship си мислех, че съм приключил, не знаех дали изобщо ще се върна в зоната на победителите. Толкова е важно да имаш щека, на която можеш да се довериш, а тази седмица дойдох тук с ново начало. Обещах на майка ми, че ще има онова кристално парче на масата у дома. Имам изключително любящо семейство – хората не виждат какво става зад кулисите, но след UK бях в много лошо състояние и беше нужна съпругата ми Софи, за да ме вдигне отново.“

Хигинс каза: „Публиката беше фантастична, условията също, но аз бях безполезен. Кайрън беше далеч по-добрият играч, напълно доминиращ. Резултатът е 10:6, но мачът не беше толкова оспорван. Разочароващо е, защото в последните два финала на "Мастърс"-а, в които играх, не успях да запазя формата, която ме доведе до финала. Тази вечер е вечерта на Кайрън – поздравления за него.“