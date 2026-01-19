Популярни
  2. Тенис
  3. Шок в Мелбърн: Седмият поставен се оттегли от Australian Open

  • 19 яну 2026 | 05:18
Лоши новини за всички фенове на канадеца Феликс Оже-Алиасим. Седмият поставен на Откритото първенство на Австралия трябваше да се откаже от мача си от първия кръг срещу Нуно Боржеш при резултат 3:6, 6:4, 6:4 в полза на португалеца, поради контузия на левия крак.

Оже-Алиасим (25), който миналата година достигна до полуфиналите на US Open, се надяваше да започне сезона на Големия шлем през 2026 г. в подобна форма. Въпреки това, той видимо се мъчеше с контузия в горната част на левия крак срещу Боржеш в Мелбърн Парк, поиска медицински таймаут в края на третия сет, а след това отново получи помощ преди началото на четвъртия сет. След само две изиграни точки в четвъртия сет, 25-годишният Оже-Алиасим се отказа от мача.

"Жал ми е за него. Знам какво е чувството да се бориш с физически проблеми, това е част от тениса. Надявам се бързо да се възстанови и да се върне на най-доброто си ниво. Във всеки случай, това е голяма победа за мен. Мисля, че се борих добре. Може би резултатът щеше да е различен, ако той беше на 100%, но съм щастлив, че продължих напред и получих нова възможност в сряда", заяви Нуно Боржеш.

Боржеш, който през 2024 г. достигна до четвъртия кръг в Мелбърн, в следващия кръг ще се изправи срещу Хуан Мануел Серундоло или австралийския тенисист със специална покана, Джордан Томпсън. Този 28-годишен португалец миналата година достигна до третия кръг, където загуби в четири сета от Карлос Алкарас.

