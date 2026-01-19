Пет мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят пет мача от редовния сезон в НБА. Някои срещи определено приковават вниманието. Тук може да следите резултатите в реално време.

Нощта започва с битката между Хюстън Рокетс и Ню Орлиънс Пеликанс, които се изправят един срещу друг в 02:00 часа.

По същото време е и двубоят между Бруклин Нетс и Чикаго Булс.

В 03:00 Денвър Нъгетс приема непредсказуемия тим на Шарлът Хорнетс, който вече поднесе някои изненади в последните си мачове и сега се гласи да вземе нов голям скалп.

С час по-късно е насрочена срещата между Сакраменто Кингс и Портланд Трейлблейзърс.

В 04:30 часа пък е последният мач за днес и в него ще видим доста сериозен сблъсък между Лос Анджелис Лейкърс и Торонто Раптърс.