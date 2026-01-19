Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Стоян Копривленски се цели в нови успехи с нов мениджър

Стоян Копривленски се цели в нови успехи с нов мениджър

  • 19 яну 2026 | 14:08
  • 203
  • 0

Един от най-добрите български професионални бойци Стоян Копривленски работи с нов мениджър от началото на 2026-а година. Машината за нокаути ще си партнира с един от най-разпознаваемите спортни мениджъри у нас, Николай Жейнов, в преследването на успехи на най-високо ниво.

Жейнов помага за развитието на български спортисти от близо 30 години, а от 2025-а работи и с олимпийския шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Стоян Копривленски е един от най-успешните български професионални кикбоксьори за всички времена. Гордостта на Бургас е бивш претендент за титла в елитната верига GLORY и бивш шампион в категория до 70 килограма на легендарната азиатска организация К-1.

31-годишният боец с прякор Снайпера има 36 професионални срещи зад гърба си и държи победи над доказани имена като Буакау Банчамек, Мохамед Джарая, Тижани Безтати, Бруно Газани и други.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

Джон Джоунс отговори на предизвикателството на Алекс Перейра

  • 18 яну 2026 | 17:38
  • 2261
  • 0
Дейна Уайт е звездата в промо видеото за първото събитие на Zuffa Boxing

Дейна Уайт е звездата в промо видеото за първото събитие на Zuffa Boxing

  • 18 яну 2026 | 16:10
  • 1088
  • 1
Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

  • 18 яну 2026 | 15:08
  • 1399
  • 0
Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

  • 18 яну 2026 | 11:41
  • 729
  • 0
Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

  • 18 яну 2026 | 11:30
  • 1623
  • 0
Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

  • 18 яну 2026 | 11:14
  • 987
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

Венци Стефанов: Пред Славия има добри дни, Левски винаги е на колене срещу нас

  • 19 яну 2026 | 08:30
  • 11116
  • 98
ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

ЦСКА 1948 завърши наравно с поляци

  • 19 яну 2026 | 11:47
  • 9515
  • 3
Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

Русев обясни за отказа на Лудогорец и заяви: Левски е фаворит за титлата! Направих добър трансфер от ЦСКА

  • 19 яну 2026 | 07:49
  • 24510
  • 16
Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

Саша Илич пред Sportal.bg: Бих искал един ден да се върна в ЦСКА, имам недовършена работа

  • 19 яну 2026 | 07:30
  • 18042
  • 15
Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  • 19 яну 2026 | 10:12
  • 16140
  • 8
България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

България мери сили със Соломонови о-ви и Сейнт Китс и Невис в турнир на ФИФА

  • 19 яну 2026 | 11:20
  • 2730
  • 2