Стоян Копривленски се цели в нови успехи с нов мениджър

Един от най-добрите български професионални бойци Стоян Копривленски работи с нов мениджър от началото на 2026-а година. Машината за нокаути ще си партнира с един от най-разпознаваемите спортни мениджъри у нас, Николай Жейнов, в преследването на успехи на най-високо ниво.

Жейнов помага за развитието на български спортисти от близо 30 години, а от 2025-а работи и с олимпийския шампион по вдигане на тежести Карлос Насар.

Стоян Копривленски е един от най-успешните български професионални кикбоксьори за всички времена. Гордостта на Бургас е бивш претендент за титла в елитната верига GLORY и бивш шампион в категория до 70 килограма на легендарната азиатска организация К-1.

31-годишният боец с прякор Снайпера има 36 професионални срещи зад гърба си и държи победи над доказани имена като Буакау Банчамек, Мохамед Джарая, Тижани Безтати, Бруно Газани и други.