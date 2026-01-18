Матей Казийски, Цветан Соколов и Халкбанк загубиха дербито с Галатасарай

Бившите национали Матей Казийски, Цветан Соколов и техният Халкбанк (Анкара) загубиха като гости дербито с Галатасарай (Истанбул) с 0:3 (23:25, 20:25, 18:25) в мач от 15-ия кръг в турската Ефелер лига.

Двубоят бе интригуващ и много нервен.

Във втората част кубинецът с бразилски паспорт Йоанди Леал избухна срещу съдийско решение и с мъка бе успокоен от наставника Радостин Стойчев.

Матей Казийски стана най-резултатен за Халкбанк с 11 точки (3 аса, 40% ефективност в атака - +5).

Цветан Соколов добави 10 точки (34% ефективност в атака - +2).

Йоанди Леал също реализира 10 точки (1 ас, 1 блок, 38% ефективност в атака, 8% перфектно и 17% позитивно посрещане - +2).

Двукратният олимпийски шампион с Франция Жан Патри заби 20 точки (2 аса, 1 блок, 63% ефективност в атака - +16).

Халкбанк остава втори във временно класиране с актив от 34 точки (12 победи, 3 загуби).

Галатасарай е трети с 33 точки (12 победи, 3 загуби).