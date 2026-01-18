Популярни
Дейна Уайт е звездата в промо видеото за първото събитие на Zuffa Boxing

Дейна Уайт е звездата в промо видеото за първото събитие на Zuffa Boxing

Дейна Уайт застава в центъра на вниманието преди премиерата на Zuffa Boxing.

В петък Уайт и UFC публикуваха промоционален клип за първото събитие на боксовата организация, което ще се проведе на 23 януари в APEX в Лас Вегас.

Видеото проследява фигура, която по-късно се оказва самият Уайт, докато върви през арена към боксов ринг. Драматичен глас зад кадър разказва за славната история на бокса и оплаква предполагаемия му упадък. Боксът е описан като спорт, „изгубил своята аура“, и очевидно има само един човек, който може да го спаси.

Задавайки въпроса защо боксът е бил „избутан в периферията“, както твърди разказвачът, след това ни се казва: „Може би защото никога не е имало архитект, визионер, който да е способен да впрегне силата му и да го представи така, както трябва да бъде представен“.

„Има ли някой, който може да поеме щафетата за най-великия спорт в човешката история? Има само един начин да разберем.“

И тогава на сцената се появява Уайт.

Бойната карта за първото събитие на Zuffa Boxing също е финализирана, като в основния двубой ще се изправят непобеденият в лека средна категория Калъм Уолш (15-0) и Карлос Окампо (38-3). Вижте пълната програма на Zuffa Boxing 1 по-долу.

Основна карта (от 4:00 ч. българско време)

Калъм Уолш срещу Карлос Окампо — средна категория, 10 рунда
Мисаел Родригес срещу Остин Деанда — средна категория, 10 рунда
Джулиан Родригес срещу Кейн Сандовал — полусредна категория, 10 рунда

Предварителни мачове (от 1:00 ч. българско време)
Омар Тринидад срещу Макс Орнелас — категория „перо“, 10 рунда
Флойд Диас срещу Гилермо Гутиерес — категория „петел“, 8 рунда
Емилиано Карденас срещу Маркъс Харис — категория „петел“, 6 рунда
Робърт Мериуедър III срещу Сезар Кореа — лека категория, 6 рунда
Трой Наш срещу Джейкъб Рамос — лека категория, 6 рунда

