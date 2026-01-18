Елиза Кафонт: Беше много трудно, но съм много щастлива

Италианката Елиза Кафонт, която триумфира в паралелния гигантски слалом при жените от Световната купа по сноуборд в Банско, заяви, че е изключително щастлива. Тя определи старта като много труден, но изрази задоволство от формата си в навечерието на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Естествено, че беше трудно, но съм много щастлива. Във финалното спускане просто исках да запазя концентрация. Мислех за това как да натисна максимално и да рискувам, много съм щастлива", каза Кафонт, която се наложи във финала над носителката на Световната купа Цубаки Мики от Япония.

"За мен този сезон е наистина много много добър, а знаем колко е важно това да стане в олимпийски сезон. Така че наистина победата е много важна за мен. Сега с италианския отбор се прибираме и много се радвам, че ще мога да отпразнувам победата с моите близки", каза още тя.