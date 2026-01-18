Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Елиза Кафонт: Беше много трудно, но съм много щастлива

Елиза Кафонт: Беше много трудно, но съм много щастлива

  • 18 яну 2026 | 15:18
  • 374
  • 0

Италианката Елиза Кафонт, която триумфира в паралелния гигантски слалом при жените от Световната купа по сноуборд в Банско, заяви, че е изключително щастлива. Тя определи старта като много труден, но изрази задоволство от формата си в навечерието на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

"Естествено, че беше трудно, но съм много щастлива. Във финалното спускане просто исках да запазя концентрация. Мислех за това как да натисна максимално и да рискувам, много съм щастлива", каза Кафонт, която се наложи във финала над носителката на Световната купа Цубаки Мики от Япония.

Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом в Банско, Малена Замфирова 5-а
Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом в Банско, Малена Замфирова 5-а

"За мен този сезон е наистина много много добър, а знаем колко е важно това да стане в олимпийски сезон. Така че наистина победата е много важна за мен. Сега с италианския отбор се прибираме и много се радвам, че ще мога да отпразнувам победата с моите близки", каза още тя.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 20595
  • 18
Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

Радо Янков отчая Бенямин Карл, Тервел Замфиров също на 1/2-финал в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:35
  • 1539
  • 0
Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско

  • 18 яну 2026 | 13:22
  • 1895
  • 2
Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

  • 18 яну 2026 | 12:37
  • 3496
  • 3
Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

  • 18 яну 2026 | 11:52
  • 2114
  • 0
Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

  • 18 яну 2026 | 11:07
  • 1788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 20595
  • 18
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 18 яну 2026 | 16:27
  • 11976
  • 7
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 23311
  • 29
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 14240
  • 9
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 41421
  • 51
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 11890
  • 20