Тервел Замфиров: За пръв път ще имаме четирима сноубордисти на олимпиада, но намалете очакванията

Световният шампион по сноуборд в паралелния слалом Тервел Замфиров предупреди да не се натоварват състезателите с прекомерни очаквания за предстоящата зимна Олимпиада в Милано-Кортина.

Замфиров е един от 20-е български спортисти, които ще участват на Игрите в Италия от 6 до 22 февруари.

Той вчера спечели старта от Световната купа в Банско, а с оглед на добрите резултати на българските национали по алпийския сноуборд надеждите са за силно представяне и медали. В състава, които ще участва в Милано-Кортина 2026 са Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова.

"Намалете очакванията максимално, защото както и да се представим, това ще бъде гордост. Да не забравяме факта, че за първи път в историята ще имаме четирима сноубордисти на Олимпийски игри, което само по себе си е огромен успех. Колкото повече намалите очакванията, толкова повече ще се зарадвате, ако се класираме добре", заяви днес Тервел Замфиров, който участва в церемония в италианското посолство в София, на която беше представени предстоящите игри от посланик Марчело Апилеча в присъствието на председателя на БОК Весела Лечева и други ръководители на спортни федерации от страната.

Той добави, че все още не е изживял напълно вчерашния успех в Банско.

"Още не съм го преживял напълно. Това е голямо събитие, много сериозен резултат, исторически за България с двама състезатели на подиума и победа на родна земя, така че емоциите са огромни. Буря от емоции. Още не мога да кажа как точно се чувствам и колко добре ми е. Беше голяма част да приема знамето и да съм част от тази церемония. Заминавам със самочувствие, с вдъхновение за предстоящите Олимпийски игри. Чувствам се добре, смятам, че целият български отбор е във форма. И всички спортисти даваме заявка за добри представяния", каза Замфиров.

"Игрите се усещат още от миналата година, защото това е нещо много голямо. Когато си помислиш за Олимпийските игри, потрепваш. Това е голямо събитие в живота на всеки спортист.Но на час по лъжичка. Преди Олимпиадата има още един старт от Световната купа за мен, предстоят ми изпити в университета, така че в момента не съм насочил изцяло мислите си към Кортина. На изпит може да отидеш и 20 души да изкарате шестици, на пистата отиваш и всички са за шестица, но само един си тръгва с първото място", добави той.

Тервел Замфиров каза, че се вдъхновявал от много спортисти.

"В зимните спортове това са Микаела Шифрин, Марсел Хиршер, от нашия спорт - Радослав Янков, Андреас Промегер, Роланд Фишнамер Бенямин Карл. От световния спорт за мен пример за подражание, еталон и вдъхновение винаги ще бъде Новак Джокович", заяви той.

Сноубордистът е доволен, че на Зимните игри ще има подкрепата на място на сестра си и на баща си, който е и техен треньор.

"Това, ще и сестра ми ще участва дава допълнителна мотивация и емоция, умножава я по две. Много се радвам за нея, когато тя се класира, но лошото е, че и се натъжавам много, когато не се. Освен сестра ми, с нас ще бъде и баща ми, който е наш треньор. Така че ще бъде по-спокойно, когато сме семейството заедно", каза той.

След победата на Тервел Замфиров в Банско вчера сестра му Малена е била много щастлива за неговия успех.

"Не мога да си спомня точните думи, но беше нещо като: "Супер си, беше много бърз". Беше много щастлива заради нейното разочарование от петото място, което е огромна гордост и изключителен резултат, защото тя е само на 16 и да я победят толкова малко жени на тази възраст...пред нея предстои една дълга кариера. Тя просто е роден победител и иска винаги да бъде на подиума. Тя беше щастлива, че аз достигнах дотам, че да й се оправи настроението".