Тервел Замфиров между осем изпита и една олимпиада

  • 19 яну 2026 | 15:43
По-малко от 24 часа, след като триумфира в паралелния гигантски слалом за Световната купа по сноуборд в Банско, Тервел Замфиров бе част от присъстващите на приема в италианското посолство, с който бяха отбелязани последните дни до старта на олимпийските игри Милано – Кортина. Тервел дойде направо от бюрото с учебници, тъй като за него предстоят осем изпита във Факултета по ветеринарна медицина на Лесотехничеснкия университет и в Национална спортна академия. След първите три изпита по медицина за Тери следва участие в зимната олимпиада. На приема Замфиров и Александра Фейгин приеха българското знаме от Весела Лечева и посланик Марчело Апичела.

„Заминавам със самочувствие, а за мен беше голяма чест да приема знамето и да участвам в тази церемония. Иначе заминавам и с вдъхновение, чувствам се добре и мисля, че целият български отбор е във форма. Ако не друго - поне даваме заявка за добро представяне. Но ще ви моля да нямате големи очаквания. Намалете ги максимално, защото както и да се представим това ще е бъде гордост. Да не забравяме, че за първи път в историята ще имаме четирима сноубордисти на такъв форум. Колкото повече намалите очакванията, толкова повече ще се зарадвате, ако се класираме добре“, коментира Замфиров Сега му предстоят изпити по патофизиология, патоморфология и вирусна вирусология. След първият изпит Тери се връща в Банско, за да продължи с тренировките, а преди олимпиадата ще сноубордистите ще имат и лагер в Словения.

