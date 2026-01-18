Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом в Банско, Малена Замфирова 5-а

Италианката Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по сноуборд в Банско.

Във финала Кафонт се справи с носителката на Световната купа и лидерка в генералното класиране Цубаки Мики от Япония. Италианката рискува във финалните метри и успя да изпревари Мики, която бе сочена като абсолютен фаворит в състезанието.

Българката Малена Замфирова остана на пето място в крайното класиране.

16-годишната Замфирова бе спряна на четвъртфиналите германката Рамона Терезия Хофмайстер, която се бе устремила към четвърта поредна победа в Банско.

Преди това Замфирова избра синьото трасе на пистата "Алберто Томба" на Бъндеришка поляна и победи канадката Вей Ланши на осминафиналите. На четвъртфиналите обаче тя бе на червената писта срещу изключително опитната Хофмайстер. В равностойна битка германката взе победата с преднина от 0.74 секунди.

На полуфиналите обаче Хофмайстер бе спряна от лидеркарата в класирането за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която на четвъртфиналите се справи с Жули Цог от Швейцария.

В другия полуфинал съпернички бяха италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, които на четвъртфиналите спечелиха срещу Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна. Кафонт спечели след падане на Далмасо и стигна до финала срещу Мики.

Победители в отделните кръгове при жените:

Осминафинали:

Синьо трасе / Червено трасе:

1. РАМОНА ТЕРЕЗИЯ ХОФМАЙСТЕР (ГЕРМАНИЯ) - Мишел Декер (Нидерландия)

2. МАЛЕНА ЗАМФИРОВА (БЪЛГАРИЯ) - Вей Ланши (Канада)

3. Орели Моасан (Канада) - ЖУЛИ ЦОГ (ШВЕЙЦАРИЯ)

4. ЦУБАКИ МИКИ (ЯПОНИЯ) - Ксения фон Зибентал (Швейцария)

5. ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ) - Мелани Хохрайтер (Германия)

6. АЛЕКСАНДРА КРОЛ-ВАЛАС (ПОЛША) - Ясмин Корати (Италия)

7. Зузана Мадерова (Чехия) - АНАМАРИ ДАНЧА (УКРАЙНА)

8. ЛУЧИЯ ДАЛМАСО (ИТАЛИЯ) - Мартина Анкеле (Австрия)

Четвъртфинали:

1. РАМОНА ТЕРЕЗИЯ ХОФМАЙСТЕР (ГЕРМАНИЯ) - Малена Замфирова (Германия)

2. ЦУБАКИ МИКИ (ЯПОНИЯ) - Жули Цог (Швейцария)

3. ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ) - Александра Крол-Валас (Полша)

4. ЛУЧИЯ ДАЛМАСО (ИТАЛИЯ) - Анамари Данча (Украйна)

Полуфинали:

1. ЦУБАКИ МИКИ (ЯПОНИЯ) - Рамона Терезия Хофмайстер (Германия)

2. ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ) - Лучия Далмасо (Италия)

Малък финал:

Лучия Далмасо (Италия) - РАМОНА ТЕРЕЗИЯ ХОФМАЙСТЕР (ГЕРМАНИЯ)

Финал:

Цубаки Мики (Япония) - ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ)

Крайно класиране:

1. Елиза Кафонт (Италия)

2. Цубаки Мики (Япония)

3. Рамона Терезия Хофмайстер (Германия)

4. Лучия Далмасо

5. Малена Замфирова

*Заб: Състезателките, изписани с главни букви, се класират за следващия кръг

