Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом в Банско, Малена Замфирова 5-а

Италианката Елиза Кафонт спечели паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по сноуборд в Банско.
Във финала Кафонт се справи с носителката на Световната купа и лидерка в генералното класиране Цубаки Мики от Япония. Италианката рискува във финалните метри и успя да изпревари Мики, която бе сочена като абсолютен фаворит в състезанието.
Българката Малена Замфирова остана на пето място в крайното класиране.
Малена Замфирова не успя да достигне полуфиналите в Банско
16-годишната Замфирова бе спряна на четвъртфиналите германката Рамона Терезия Хофмайстер, която се бе устремила към четвърта поредна победа в Банско.
Преди това Замфирова избра синьото трасе на пистата "Алберто Томба" на Бъндеришка поляна и победи канадката Вей Ланши на осминафиналите. На четвъртфиналите обаче тя бе на червената писта срещу изключително опитната Хофмайстер. В равностойна битка германката взе победата с преднина от 0.74 секунди.
На полуфиналите обаче Хофмайстер бе спряна от лидеркарата в класирането за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която на четвъртфиналите се справи с Жули Цог от Швейцария.
В другия полуфинал съпернички бяха италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, които на четвъртфиналите спечелиха срещу Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна. Кафонт спечели след падане на Далмасо и стигна до финала срещу Мики.
Победители в отделните кръгове при жените:
Осминафинали:
Синьо трасе / Червено трасе:
1. РАМОНА ТЕРЕЗИЯ ХОФМАЙСТЕР (ГЕРМАНИЯ) - Мишел Декер (Нидерландия)
2. МАЛЕНА ЗАМФИРОВА (БЪЛГАРИЯ) - Вей Ланши (Канада)
3. Орели Моасан (Канада) - ЖУЛИ ЦОГ (ШВЕЙЦАРИЯ)
4. ЦУБАКИ МИКИ (ЯПОНИЯ) - Ксения фон Зибентал (Швейцария)
5. ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ) - Мелани Хохрайтер (Германия)
6. АЛЕКСАНДРА КРОЛ-ВАЛАС (ПОЛША) - Ясмин Корати (Италия)
7. Зузана Мадерова (Чехия) - АНАМАРИ ДАНЧА (УКРАЙНА)
8. ЛУЧИЯ ДАЛМАСО (ИТАЛИЯ) - Мартина Анкеле (Австрия)
Четвъртфинали:
1. РАМОНА ТЕРЕЗИЯ ХОФМАЙСТЕР (ГЕРМАНИЯ) - Малена Замфирова (Германия)
2. ЦУБАКИ МИКИ (ЯПОНИЯ) - Жули Цог (Швейцария)
3. ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ) - Александра Крол-Валас (Полша)
4. ЛУЧИЯ ДАЛМАСО (ИТАЛИЯ) - Анамари Данча (Украйна)
Полуфинали:
1. ЦУБАКИ МИКИ (ЯПОНИЯ) - Рамона Терезия Хофмайстер (Германия)
2. ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ) - Лучия Далмасо (Италия)
Малък финал:
Лучия Далмасо (Италия) - РАМОНА ТЕРЕЗИЯ ХОФМАЙСТЕР (ГЕРМАНИЯ)
Финал:
Цубаки Мики (Япония) - ЕЛИЗА КАФОНТ (ИТАЛИЯ)
Крайно класиране:
1. Елиза Кафонт (Италия)
2. Цубаки Мики (Япония)
3. Рамона Терезия Хофмайстер (Германия)
4. Лучия Далмасо
5. Малена Замфирова
*Заб: Състезателките, изписани с главни букви, се класират за следващия кръг
Снимки: Gettyimages