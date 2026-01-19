Популярни
Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши очаква да е сред медалистите в Милано-Кортина
Олимпийският шампион по ски скокове Рьою Кобаяши заяви непосредствено преди участието си на трети поредни Зимни игри, че ще се фокусира върху собственото си представяне и очаква да има шансове за медал.

Японецът ще пристигне в Италия след златния си медал на малка шанца от Игрите в Пекин през 2022 година, както и сребърен на голяма шанца от същото издание.

„Ски скоковете са много труден спорт, в който има възходи и падения, и много неща зависят от условията в деня. Да спечелиш по точки е изключително трудно. Вместо да се стремя това, моята цел е да направя голям скок на Олимпийската сцена и да накарам тълпата да се вълнува. После по естествен начин това ще доведе до медал и ще видим какъв ще бъде той. Такава ми е нагласата“, коментира Кобаяши пред медиите преди Игрите в Милано-Кортина, цитиран от агенция Ройтерс.

Въпреки двукратното си достигане до световния връх и трите титли на „Четирите шанци“, 29-годишният японец настоява, че най-голямото му предизвикателство е да се пребори със самия себе си.

„Никога не знаеш какво може да се случи в дадения ден. Най-големият ми съперник съм аз самият и ако мога да отговоря на собствените си възможности, или дори да ги надхвърля, то тогава със сигурност ще имам шанс за медал. Опитвам да не се притеснявам прекалено за неща като вятъра, или другите около мен. Просто искам да се фокусирам върху собственото си представяне“, добави той.

„Моментът, в който обикновено съм най-притеснен, е точно преди началото на втория скок, когато съм на ръба на победата. Но се опитвам да се фокусирам върху доброто си представяне и това, което трябва да направя. Когато скачачът на второ или трето място след първия кръг полети много надалеч и се чуе рев от тълпата, тогава се притеснявам много, но същевременно е много вълнуващо“, каза още той.

Кобаяши също коментира решението на Япония да се откаже от домакинство на Зимните олимпийски игри през 2030 година, обяснявайки, че като състезател е разочарован от тази пропусната възможност.

„Когато Игрите са в твоята родина, кадрите на състезанията стават незабравими и се предават в поколенията като легендарни моменти. Мислейки си колко специално щеше да бъде да създам един от тези моменти в ски скоковете, ме прави леко тъжен. Като спортист много ми се иска Олимпийските игри да се проведат в нашата страна“, завърши той.

Засега обаче фокусът му е изцяло върху Игрите в Италия, където ски скоковете при мъжете започват на 9 февруари.

