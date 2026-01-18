Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

  • 18 яну 2026 | 11:52
  • 250
  • 0
Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията

Двамата най-успешни български сноубордисти - Тервел Замфиров и Радослав Янков, преминаха квалификацията на второто състезание по паралелен гигантски слалом от Световната купа в Банско.

Замфиров даде шести резултат от 1:19.02 минути, докато Янков се нареди седми с време от 1:19.06 минути.

Така в осминафиналите световният шампион в паралелния слалом Замфиров ще има за съперник австриеца Андреас Промегер, а бившият носител на Световната купа Янков ще срещне италианеца Аарон Марк.

С най-добро време в пресявките завърши германецът Яник Ангененд, който зададе стандартите с 1:18.07 минути. На пет стотни от секундата от него остана италианецът Едвин Корати, а трети е друг италианец - Маурицио Бормолини, на 0.30 секунди от Ангененд.

В топ 16 попаднаха още австриецът Фабиан Обман и швейцарецът Дарио Кавицел.

Другите четирима български представители приключиха участие още след първия етап на квалификацията, след като останаха извън топ 16 на всяко от двете трасета.

Петър Гергьовски, който имаше реални шансове да спечели квота за Олимпийските игри, падна, с което се прости с тези си надежди. Така България ще бъде представена от трима състезатели при мъжете в алпийския сноуборд на Игрите в Милано и Кортина д'Ампецо - Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Само три стотни пък разделиха Кристиан Георгиев от място във втория етап на квалификациите. 21-годишният българин записа 17-о време на червеното трасе и общо 34-ти резултат. Александър Кръшняк остана 37-ми, а Петър Гьошарков се нареди на 44-та позиция.

Финалите в Банско започват в 12:45 часа местно време.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

  • 17 яну 2026 | 20:11
  • 1350
  • 0
Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

  • 17 яну 2026 | 18:43
  • 1683
  • 0
Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

  • 17 яну 2026 | 15:48
  • 2048
  • 0
Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

  • 17 яну 2026 | 15:26
  • 2017
  • 0
Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

  • 17 яну 2026 | 15:10
  • 7534
  • 4
Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

  • 17 яну 2026 | 15:02
  • 4316
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 10004
  • 19
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 25313
  • 31
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 7434
  • 14
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 3733
  • 3
Време е за финал!

Време е за финал!

  • 18 яну 2026 | 06:37
  • 9861
  • 31
Ден 1 на Australian Open: Сабаленка с убедителна победа

Ден 1 на Australian Open: Сабаленка с убедителна победа

  • 18 яну 2026 | 11:40
  • 7755
  • 4