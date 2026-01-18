Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

  • 18 яну 2026 | 12:37
  • 1087
  • 1
Алберт Попов отпадна в първия манш на слалома във Венген

Най-добрият български състезател в алпийските ски Алберт Попов не успя да завърши първия манш на слалома от Световната купа във Венген (Швейцария). Попов беше сред 16-те скиори, които отпаднаха след първото спускане по трасето.

Най-добро време даде норвежецът Атле Ли Макграт, който финишира за 52.89 секунди и ще опита да спечели състезанието във Венген за втора поредна година.

Втори в първия манш се нареди представителят на домакините и световен шампион Лоик Меяр, с изоставане от 0.40 секунди.

Със същото време като Меяр - 53.29 секунди, третата позиция зае Хенрик Кристоферсен от Норвегия.

Макграт има четири победи в кариерата си и 19 подиума в състезанията от Световната купа, като взе сребро след Меяр в слалома на Световното първенство през миналата година. Той се стреми към втория си успех за сезона след победата в слалома в Алта Бадия миналия месец.

Снимки: Imago

