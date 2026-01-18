Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Домен Превц ликува и във втория старт от Световната купа по ски скок в Сапоро

Домен Превц ликува и във втория старт от Световната купа по ски скок в Сапоро

  • 18 яну 2026 | 08:22
  • 252
  • 0
Домен Превц ликува и във втория старт от Световната купа по ски скок в Сапоро

Словенецът Домен Превц триумфира и във втория старт от Световната купа по ски скок на голяма шанца в японския зимен център Сапоро.

Лидерът в генералното класиране изпревари конкурентите си, събирайки общо 277.7 точки след първи скок от 137.5 метра и втори от 136.5 метра.

Японската звезда Рьою Кобаяши се нареди на втора позиция с 274.2 точки, след като направи опити от 136.5 и 138.5 метра. На трето място завърши актуалният носител на Световната купа Даниел Чофених (Австрия), който записа скокове от 134.5 и 138.5 метра, за да получи общо 265.8 точки.

Най-добрият български състезател Владимир Зографски пропусна състезанията в Япония този уикенд.

Домен Превц увеличи актива си на върха в подреждането за Световната купа с 1414 точки. Кобаяши е втори с 947 точки, а трети остава Рен Никайдо със 761.

Зографски заема 15-о място с 288 точки.

Следващият кръг от Световната купа по ски скок предстои във Вилинген (Германия) в края на месеца.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Милано - Кортина 2026

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

  • 17 яну 2026 | 20:11
  • 984
  • 0
Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

  • 17 яну 2026 | 18:43
  • 1396
  • 0
Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

  • 17 яну 2026 | 15:48
  • 1874
  • 0
Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

  • 17 яну 2026 | 15:26
  • 1939
  • 0
Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

  • 17 яну 2026 | 15:10
  • 7100
  • 4
Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

  • 17 яну 2026 | 15:02
  • 4251
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 4509
  • 4
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 2026
  • 8
Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 78603
  • 204
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 344
  • 0
Време е за финал!

Време е за финал!

  • 18 яну 2026 | 06:37
  • 4268
  • 10
Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 4209
  • 4