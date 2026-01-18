Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Банско приема втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд

Банско приема втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд

  • 18 яну 2026 | 08:35
  • 219
  • 0
Банско приема втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд

Банско е домакин на втория старт от Световната купа по алпийски сноуборд при мъжете и жените.

Както и в събота, така и днес на Бъндеришка поляна предстои да бъдат определени най-добрите състезатели в дисциплината паралелен гигантски слалом. Сред участниците ще бъдат и най-добрите български сноубордисти - Малена Замфирова при жените, която в събота се класира четвърта, а при мъжете - Тервел Замфиров, Радослав Янков и Александър Кръшняк.

Зарядът на състезанието обаче ще бъде по-различен, тъй като това е последният старт, който дава точки за класирането за ранглистата. По нея през следващата седмица ще бъдат определени по 32-ма състезатели в двата пола, които да участват на Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо през следващия месец.

От българите сигурни за Игрите вече са Замфирова, Замфиров, Янков и Кръшняк, а надежди за квота има и Петър Гергьовски, който обаче ще трябва да се надява на силно представяне в неделя, за да увеличи шансовете си за такава.

За Банско това е пето домакинство на старт от Световната купа по сноуборд, като първото бе през 2017 година, когато Радослав Янков записа първа и второ място. Последваха стартове през 2018, 2023 и 2025 година, но никой друг български състезател не е успявал да намери място сред първите трима.

През миналия сезон победите при мъжете взеха австрицът Андреас Промегер и швейцарецът Дарио Кавицел. При жените с победата се поздрави на два пъти Рамона Терезия Хофмайстер, като тя спечели и в събота и с нов успех в неделя ще може да запише четвърта поредна победа в Банско.

Квалификацията в неделя започва в 8:45 часа, а същинската част на състезанието е в 12:45 часа. Входът за зрители на Бъндеришка поляна е свободен.

Снимка: BanskoWorldCup / Facebook

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

  • 17 яну 2026 | 20:11
  • 984
  • 0
Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

  • 17 яну 2026 | 18:43
  • 1396
  • 0
Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

  • 17 яну 2026 | 15:48
  • 1875
  • 0
Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

  • 17 яну 2026 | 15:26
  • 1939
  • 0
Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

  • 17 яну 2026 | 15:10
  • 7101
  • 4
Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

  • 17 яну 2026 | 15:02
  • 4251
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 4579
  • 4
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 2041
  • 8
Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 78613
  • 204
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 362
  • 0
Време е за финал!

Време е за финал!

  • 18 яну 2026 | 06:37
  • 4286
  • 10
Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

Ден 1 на Australian Open: Зверев потрепери, но продължи

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 4227
  • 4