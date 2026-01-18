Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

  • 18 яну 2026 | 11:07
  • 717
  • 0
Малена Замфирова с пето време в квалификацията в Банско

Малена Замфирова премина с пети резултат квалификацията във второто състезание по паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Българката започна със спускане по соченото като по-неудобно синьо трасе и даде второ време на него от 41.86 секунди. Във втория манш на червеното трасе тя записа резултат от 44.06 секунди и събра общо време от 1 минута и 25.92 секунди.

Победителка в квалификацията стана японката Цубаки Мики с 1:23.22 минути, с 2,70 секунди пред Замфирова. Втора на 1.97 секунди се класира италианката Елиза Кафонт, следвана на шест стотни от сънародничката си Лучия Далмасо. Четвърта е победителката от съботното състезание Рамона Терезия Хофмайстер от Германия на 2.54 секунди от Мики.

Другите българки приключиха участие още след първия етап от квалификацията, след като не намериха място сред първите 32. Най-близо до класиране бе близначката на Малена - Биляна Замфирова, която записа 18-о време на синьото трасе и общо 35-о време. Аглика Георгиева е на 39-о място, Теодора Пенчева е 43-та, Андреа Коцинова - 44-та, Анита Райчева - 51-ва, а Йорданка Андонова - 52-ра.

В елиминациите, които стартират в 12:45 часа, Замфирова ще кара срещу канадката Вей Ланши, която остана 12-а в класацията.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

Радослав Янков с №1 за квалификацията в неделното състезание от Световната купа в Банско

  • 17 яну 2026 | 20:11
  • 1350
  • 0
Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

Себастиан Самуелсон спечели спринта в Руполдинг, Благой Тодев завърши на 39-о място

  • 17 яну 2026 | 18:43
  • 1682
  • 0
Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

Петра Влъхова се надява да участва на Олимпиадата в Италия

  • 17 яну 2026 | 15:48
  • 2048
  • 0
Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

Марко Одермат с 4-та поредна победа в спускането във Венген

  • 17 яну 2026 | 15:26
  • 2017
  • 0
Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

Швейцарец спря Тервел Замфиров и Радо Янков в Банско, победа за Карл

  • 17 яну 2026 | 15:10
  • 7531
  • 4
Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

Малена Замфирова остана в подножието на подиума в Банско

  • 17 яну 2026 | 15:02
  • 4316
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 9962
  • 19
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 25261
  • 31
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 7418
  • 14
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 3723
  • 3
Време е за финал!

Време е за финал!

  • 18 яну 2026 | 06:37
  • 9852
  • 31
Ден 1 на Australian Open: Сабаленка с убедителна победа

Ден 1 на Australian Open: Сабаленка с убедителна победа

  • 18 яну 2026 | 11:40
  • 7749
  • 4