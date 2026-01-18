Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

  • 18 яну 2026 | 11:41
  • 295
  • 0
Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

Боецът на UFC в тежка категория Мохамед Усман поема пълна отговорност за своето 30-месечно наказание и заявява, че възнамерява да спазва правилата занапред.

Усман (11-4 MMA, 4-2 UFC) беше наказан от Антидопинговата агенция в бойните спортове (CSAD) за период от 30 месеца заради положителен тест за тестостерон. Според CSAD, Усман първоначално се е опитал да заблуди агенцията след резултата от теста, но в крайна сметка е признал за употребата на тестостерон и друго забранено вещество.

Усман няма да има право да се състезава до 9 април 2028 г. Той споделя, че през това време възнамерява да се съсредоточи върху израстването си във всички аспекти на живота, включително и да следва стриктно правилата на спорта.

„Искам да коментирам наказанието си. По време на възстановяването си допуснах грешка в опита си да се излекувам и поемам пълна отговорност за това“, написа Усман в Instagram. „Това време ми позволи да възстановя здравето си, да се съсредоточа върху семейството си и да придобия по-дълбока оценка за живота. Все още дишам, жив съм и съм истински благословен.“

„Приемам нещата ден за ден и оставам отдаден на израстването и на това да правя всичко по правилния начин. Благодарен съм на UFC, Рашад, Али, Брайън и всички мои треньори за тяхната продължаваща подкрепа. Продължаваме напред.“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

  • 17 яну 2026 | 12:46
  • 1066
  • 0
Кметът на село Огняново награди млада състезателка по борба

Кметът на село Огняново награди млада състезателка по борба

  • 16 яну 2026 | 15:23
  • 849
  • 0
Радослав Росенов и Жоел Арате представиха целите за 2026 г.

Радослав Росенов и Жоел Арате представиха целите за 2026 г.

  • 16 яну 2026 | 13:47
  • 1004
  • 0
Антъни Джошуа тренира за пръв път след тежката катастрофа

Антъни Джошуа тренира за пръв път след тежката катастрофа

  • 16 яну 2026 | 11:35
  • 3063
  • 0
Ренато Мойкано призова Алекс Перейра да спаси UFC 324

Ренато Мойкано призова Алекс Перейра да спаси UFC 324

  • 15 яну 2026 | 15:57
  • 1733
  • 0
Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

Лопес планира да пробие защитата на Шакур: Има много начини да го направя

  • 15 яну 2026 | 13:45
  • 1567
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 13806
  • 22
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 4103
  • 3
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 31516
  • 37
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 9057
  • 14
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 4564
  • 3
Ден 1 на Australian Open: Карлос Алкарас в действие

Ден 1 на Australian Open: Карлос Алкарас в действие

  • 18 яну 2026 | 13:15
  • 8778
  • 4