Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

Боецът на UFC в тежка категория Мохамед Усман поема пълна отговорност за своето 30-месечно наказание и заявява, че възнамерява да спазва правилата занапред.

Усман (11-4 MMA, 4-2 UFC) беше наказан от Антидопинговата агенция в бойните спортове (CSAD) за период от 30 месеца заради положителен тест за тестостерон. Според CSAD, Усман първоначално се е опитал да заблуди агенцията след резултата от теста, но в крайна сметка е признал за употребата на тестостерон и друго забранено вещество.

Усман няма да има право да се състезава до 9 април 2028 г. Той споделя, че през това време възнамерява да се съсредоточи върху израстването си във всички аспекти на живота, включително и да следва стриктно правилата на спорта.

„Искам да коментирам наказанието си. По време на възстановяването си допуснах грешка в опита си да се излекувам и поемам пълна отговорност за това“, написа Усман в Instagram. „Това време ми позволи да възстановя здравето си, да се съсредоточа върху семейството си и да придобия по-дълбока оценка за живота. Все още дишам, жив съм и съм истински благословен.“

„Приемам нещата ден за ден и оставам отдаден на израстването и на това да правя всичко по правилния начин. Благодарен съм на UFC, Рашад, Али, Брайън и всички мои треньори за тяхната продължаваща подкрепа. Продължаваме напред.“