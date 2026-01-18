Популярни
  • 18 яну 2026 | 02:43
  • 226
  • 0
Стефан-Александър Кюмюрджиев стигна до полуфиналните репешажи в Нидерландия

Стефан-Александър Кюмюрджиев достигна до полуфиналните репешажи на 1500 метра на Европейското първенство по шорттрек за мъже и жени в Тилбург (Нидерландия).

Националът даде второ време в четвърта четвъртфинална серия с 2:25.365 минути, финиширайки зад Тимофей Хохелко (Украйна), който има 2:24.665.

На полуфиналите Кюмюрджиев се нареди шести във втора серия с 2:29.427 минути.

Другият българин Асен Гюров получи наказание в четвърта серия от четвъртфиналите.

В репешажите в спринта на 500 метра Максим Максимов отпадна на четвъртфиналите след трета позиция в пета серия с 42.972 секунди.

Шампион на 1500 метра на Стария континент стана Йенс Ван т'Вут (Нидерландия) с 2:28.011 минути, който взе и златото на 500 метра с 40.848 секунди.

Европейското първенство по шорттрек в Тилбург завършва в днешния 18-и януари (неделя).

