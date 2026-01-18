Бетис удари Виляреал и доближи петото място

Отборът на Бетис победи с 2:0 тима на Виляреал в домакинството си от 20-ия кръг на испанската Ла Лига.

Поражението попречи на “жълтата подводница” да запази впечатляващо близката дистанция до лидерите Барселона и Реал Мадрид, като отборът вече се върна в реалността и трябва да пази третото място, тъй като Атлетико Мадрид е само с три точки по-малко и дебне в засада.

Андалусийци от своя страна се възползваха от грешката на Еспаньол, който 24 часа по-рано сгреши у дома срещу Жирона, и продължиха да мечтаят, че през следващия сезон отново ще играят в Лига Европа, вместо да се завърнат в Лигата на конференциите.

Иначе домакините вкараха и двата си гола през второто полувреме.

Айтор Руибал откри резултата в 57-ата минута, а в 83-тата Пабло Форналс оформи крайния резултат.

Междувременно Санти Комесаня от “жълтата подводница” получи директен червен картон и улесни задачата на съперника да запази аванса си в остатъка от двубоя.

През седмицата и двата отбора ще имат европейски предизвикателства.

На 20-и януари (вторник) в Шампионската лига Виляреал приема закъсалия Аякс, докато два дни по-късно, на 22-ри януари (четвъртък), Бетис гостува на ПАОК и Кирил Десподов.