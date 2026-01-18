Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бетис
  3. Бетис удари Виляреал и доближи петото място

Бетис удари Виляреал и доближи петото място

  • 18 яну 2026 | 00:11
  • 299
  • 0

Отборът на Бетис победи с 2:0 тима на Виляреал в домакинството си от 20-ия кръг на испанската Ла Лига.

Поражението попречи на “жълтата подводница” да запази впечатляващо близката дистанция до лидерите Барселона и Реал Мадрид, като отборът вече се върна в реалността и трябва да пази третото място, тъй като Атлетико Мадрид е само с три точки по-малко и дебне в засада.

Андалусийци от своя страна се възползваха от грешката на Еспаньол, който 24 часа по-рано сгреши у дома срещу Жирона, и продължиха да мечтаят, че през следващия сезон отново ще играят в Лига Европа, вместо да се завърнат в Лигата на конференциите.

Жирона удари петия в Ла Лига и държи лошите дни зад себе си
Жирона удари петия в Ла Лига и държи лошите дни зад себе си

Иначе домакините вкараха и двата си гола през второто полувреме.

Айтор Руибал откри резултата в 57-ата минута, а в 83-тата Пабло Форналс оформи крайния резултат.

Междувременно Санти Комесаня от “жълтата подводница” получи директен червен картон и улесни задачата на съперника да запази аванса си в остатъка от двубоя.

През седмицата и двата отбора ще имат европейски предизвикателства.

На 20-и януари (вторник) в Шампионската лига Виляреал приема закъсалия Аякс, докато два дни по-късно, на 22-ри януари (четвъртък), Бетис гостува на ПАОК и Кирил Десподов.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

Хеттрик на Муричи зарадва Майорка срещу Атлетик Билбао

  • 17 яну 2026 | 19:53
  • 1528
  • 0
Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

Тотнъм продължи да затъва след болезнена загуба

  • 17 яну 2026 | 19:48
  • 2895
  • 0
Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

Арсенал не вкара гол на Нотингам, но увеличи преднината си

  • 17 яну 2026 | 21:26
  • 12528
  • 20
Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

Байерн започна слабо, но после включи турбото и стана страшно

  • 17 яну 2026 | 21:29
  • 13943
  • 8
Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

Груев игра над 80 минути при драматична и ценнна победа на Лийдс

  • 17 яну 2026 | 19:20
  • 6533
  • 1
Челси спря устрема на Брентфорд

Челси спря устрема на Брентфорд

  • 17 яну 2026 | 19:17
  • 2955
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

Левски допусна обрат и загуби от Войводина, Око-Флекс с първи минути за "сините"

  • 17 яну 2026 | 16:53
  • 74309
  • 189
ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

ЦСКА отново се пропука в защита и загуби и втората си контрола

  • 17 яну 2026 | 17:15
  • 72672
  • 182
Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

Ман Юнайтед се преобрази в първия мач на Карик и прегази Ман Сити, който се спаси от срамен резултат

  • 17 яну 2026 | 16:26
  • 67465
  • 144
Australian Open започва, следете ден 1 с нас!

Australian Open започва, следете ден 1 с нас!

  • 18 яну 2026 | 01:07
  • 168
  • 0
Официално: Левски преподписа с основен защитник

Официално: Левски преподписа с основен защитник

  • 17 яну 2026 | 18:17
  • 14777
  • 9
Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

Ливърпул остава без победа в Премиър лийг през тази година, след като се издъни срещу предпоследния на “Анфийлд”

  • 17 яну 2026 | 18:45
  • 23445
  • 32