Доскорошен "дракон" е първият нов във Фратрия

Фратрия официално представи първото си ново попълнение. Това е крилото Стефан Статев, който беше част от Дунав (Русе) през есенния полусезон във Втора лига.

Фратрия ще се подготвя в Турция

Ето какво написаха от клуба:

"Към нашия клуб се присъедини нов млад футболист - Стефан Статев, на 22 години

Позиция: нападател/ляво крило

Дата на раждане: 4 юни 2003 г.

Ръст: 177 см

Последният клуб на Стефан е Дунав Русе, откъдето премина при нас.

Дунав се раздели с крило

Преди това е играл за Арда и Добруджа, като има опит на професионално ниво и в младежките национални отбори на България.

Радваме се да те приветстваме в отбора, Стефан! Пожелаваме ти бърза адаптация, силна игра и много успехи заедно с клуба".