  1. Sportal.bg
  2. Хамбургер ШФ
  3. Хамбургер не успя да пречупи Борусия (Мьонхенгладбах)

  • 17 яну 2026 | 18:46
  • 123
  • 0
Хамбургер записа четвърти пореден мач без победа, след като направи 0:0 в домакинството си на Борусия (Мьонхенгладбах). Тимът на Мерлин Ползин е само на четири точки от зоната на изпадащите.

Домакините стартираха добре и имаха предимство в началото, като вратарят на Борусия Мориц Николас трябваше на два пъти да се намества. Най-добрата ситуация за Хамбургер дойде в 20-ата минута, когато удар на Николас Капалдо бе спасен от вратаря. Постепенно опасните положения намаляха и до почивката не се стигна до гол.

През второто полувреме мачът се развиваше по подобен сценарий - силно начало и предимство за тима от Хамбург. Домакините отново не възползваха от някои възможности и започнаха да губят увереност, че могат да стигнат до гол, а към края и двата отбора сякаш се задоволиха с равенството.

Снимки: Imago

