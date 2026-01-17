Вихрен обяви раздяла с опитен халф

Даниел Пехливанов и Вихрен се разделят по взаимно съгласие, като футболистът ще премине в чуждестранен клуб. След трицифрен брой мачове с екипа на санданчани, години отдаденост и лидерство, както и с честта да носи капитанската лента в не малко мачове, Даниел Пехливанов повече няма да бъде част от представителния отбор на "еделвайсите"

"Решението му да поеме по нов път бе прието с пълно разбиране и уважение от ръководството на клуба. Даниел е юноша на клуба, който даде изключително много през годините и заслужава нашата подкрепа във всичко, което предстои.

Благодарим ти за професионализма, характера и отдадеността!", написаха от клуба.