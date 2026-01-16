Вихрен привлече Бебе

Вихрен представи поредното си ново попълнение. Това е бразилското крило Роберт Бебе, който е на 22 години.

"Роберт Алвеш Силва Бебе е 22-годишен флангови нападател от Бразилия. Играл е за отборите на Guarany SE, Atlético Gloriense SE, CAMETÁ PR, Itabaiana SE, а за последно е носил фланелката на Porto Caruaru. 176-сантиметровият бразилец се отличава с бързината си и вече участва в тренировъчния процес наравно с новите си съотборници.

Ръководството на Вихрен приветства Бебе с „добре дошъл” в клуба и му пожелава здраве и хубави мигове със зелено-белия екип!", написаха санданчани.