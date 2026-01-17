Популярни
Любо Минчев гледа на живо битката в зала "Сила"

  • 17 яну 2026 | 18:52
  • 75
  • 0

Националният селекционер Любомир Минчев е в зала “Сила” в Пловдив, където наблюдава на живо мача от 17-ия кръг на Sesame НБЛ между местния Локомотив и Ботев Враца.

Припомняме, че в края на февруари и началото на март България ще изиграе два мача от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. На 27 февруари гостуваме на Норвегия, а на 2 март играем с Армения в Ереван, отново на терена на противника. Представителният ни тим започна участието си с победа в Ботевград над Армения с 98:88. През юли пък сме домакини на Норвегия.

Снимки: Sportal.bg

