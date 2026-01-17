Популярни
Левски с първа загуба на лагера в Турция - на живо след 1:2 срещу сръбския Войводина
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джа Морант може да е готов за втория мач на Мемфис с Орландо в Европа

Джа Морант може да е готов за втория мач на Мемфис с Орландо в Европа

  • 17 яну 2026 | 15:58
  • 420
  • 0
Джа Морант може да е готов за втория мач на Мемфис с Орландо в Европа

Има „голям шанс“ гардът на Мемфис Джа Морант да се завърне след контузия в прасеца, за да играе срещу Орландо Меджик в Лондон, разкри старши треньорът на Гризлис Томас Ийсало.

Двукратният участник в Мача на звездите в НБА пропусна първия от планираните два мача от НБА в Европа, в който “Магьосниците” победиха Мемфис със 118:111 в дебютния двубой от редовния сезон на НБА, игран в Германия.

Отборите се изправят един срещу друг в неделя в зала O2 Arena в английската столица.

„Има голям шанс той да играе. Джа проведе пълноценна тренировка днес и сега просто трябва да видим как тялото му ще реагира сутринта. Очевидно няма гаранции и той трябва да чувства, че прасецът му е добре“, заяви Ийсало.

В Берлин комисарят на НБА Адам Силвър коментира, че е разочарован, че Морант не е могъл да играе, защото гардът има много привърженици в световен мащаб.

Самият Джа Морант не говори пред медиите след днешната тренировка.

Звездата е обект на спекулации за потенциален трансфер. Баскетболистът е в третия сезон от петгодишния си договор за 197,2 милиона долара. Той записва средно по 19 точки и 7.6 асистенции на мач през настоящия сезон, включително средно по 22.4 точки и 7.4 асистенции за цялата му кариера.

Ийсало беше попитан за отношенията си с Морант и отговори: „Имаме много добри работни взаимоотношения. И двамата се стремим да се подобряваме всеки ден“.

Снимки: Gettyimages

