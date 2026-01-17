Популярни
Дончич пропуска мача на Лейкърс с Портланд

  17 яну 2026 | 14:10
Дончич пропуска мача на Лейкърс с Портланд

Гардът-крило на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич ще пропусне мача от редовния сезон на НБА срещу Портланд ТрейлБлейзърс, според ESPN. Словенецът е получил контузия в слабините. Дискомфортът е започнал преди мача срещу Сакраменто Кингс на 13 януари.

26-годишният Дончич е изиграл 32 мача през сезон 2025/26 досега. Личната му статистика за сезона е 33.6 точки, 7.7 борби и 8.7 асистенции средно на мач.

Мачът между Портланд и Лейкърс ще се проведе сутринта на 18 януари българско време.

Снимки: Gettyimages

