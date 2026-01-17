Джеймс Хардън поведе ЛА Клипърс към драматична победа над Торонто

Джеймс Хардън отбеляза 8 от 31 точки на своята сметка в продължението и добави 10 асистенции, а Лос Анджелис Клипърс победи Торонто Раптърс със 121:117 като гост в мач от редовния сезон на НБА. Ивица Зубац се отчете с 16 точки и 14 борби за Клипърс, които преодоляха изоставане от 14 точки, за да спечелят петия си пореден мач. Кауай Ленард не игра за Клипърс поради изкълчен десен глезен.

Скоти Барнс отбеляза 24 точки за Раптърс, Брендън Инграм добави 19, а Джамал Шейд завърши с 15 точки и 13 асистенции.

Майкъл Портър отбеляза 26 точки, включително и кош при 5,4 секунди преди края, за победата на Бруклин Нетс над Чикаго Булс със 112:109.

Ноа Клауни добави 23 точки и 11 борби, за да помогне на Нетс да спрат серия от пет загуби и да спечелят втората си победа над Булс този сезон.

Никола Вучевич поведе Чикаго с 19 точки, а Досунму допринесе с 18 от пейката. Коби Уайт остана със 17.

Джейлън Тайсън отбеляза 39 точки, което е най-добрият му резултат в кариерата, давайки възможност на Еван Мобли да завърши победния кош, с което Кливланд Кавалиърс се наложи над Филаделфия 76ърс със 117:115.

Тайсън реализира 13 от 17 стрелби от игра, 7 от 9 от тройки и 6 от 6 от линията за наказателни удари. Де'Андре Хънтър добави 16 точки, докато Донован Мичъл се включи с 13 и 12 асистенции за Кливланд, който игра без Дериъс Гарланд.

Джоел Ембийд наниза 33 точки, а Тайриз Макси добави 22 и 9 асистенции, но Филаделфия допусна третото си поражение в четири срещи.

Кевин Дюрант и Джулиър Рендъл вкараха по 39 точки, съответно за Хюстън Рокетс и Минесота Тимбъруулвс, в мача между двата тима, спечелен от "Ракетите" със 110:105.

Домантас Сабонис пък се завърна след относително дълго отсъствие заради контузия при победата на Сакраменто Кингс у дома срещу Вашингтон Уизардс със 128:115. Литовският център записа 13 точки за 21 минути игра от пейката, а Ръсел Уестбрук се отличи с 26 точки за "Кралете". 19 точки за тима от столицата пък реализира Алекс Сар.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages