  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Победа за Домен Превц в първото състезание в Сапоро

Победа за Домен Превц в първото състезание в Сапоро

  • 17 яну 2026 | 11:56
  • 344
  • 0
Домен Превц от Словения спечели първия старт от Световната купа по ски скок на голяма шанца в японския зимен център Сапоро.

Лидерът в генералното класиране стигна до успеха след по-силен втори опит и събра 285.7 точки, изпреварвайки представителите на домакините Наоки Накамура (263.6) и Рен Никайдо (257.6). Превц записа скокове от 132.0 и 141.0 метра.

Австриецът Ян Хьорл, който водеше след първата част на състезанието, остана на четвърто място с 256.4.

Най-добрият български състезател Владимир Зографски не участва в стартовете този уикенд.

В подреждането за Световната купа Домен Превц (Словения) е начело с 1314 точки, следван от японеца Рьою Кобаяши с 867 и Рен Никайдо със 721. Зографски е на 15-о място с 288 точки.

В неделя в Сапоро предстои още индивидуално състезание от Световната купа по ски скок при мъжете.

Снимки: Gettyimages

