Тервел Замфиров и Радо Янков преодоляха квалификацията в Банско

  • 17 яну 2026 | 12:14
Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за същинската фаза на паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. Замфиров даде трето време от 1:11.86 минути, докато Янков се нареди шести с 1:11.99 минути.

Победител в квалификацията стана канадецът Арно Гуде с 1:11.60 минути. Неговото време бе с 0.14 секунди по-добро от това на италианеца Аарън Марк, който се класира втори в квалификацията и 0.26 секунди по-добро от това на Замфиров.

Александър Кръшняк, който също достигна до втората фаза на квалификацията, не успя да намери място сред първите 16, след като падна малко преди финала и не завърши.

Останалите трима българи в квалификациите - Петър Гергьовски, Кристиан Георгиев и Петър Гьошарков приключиха участие още в първата фаза на квалификацията. Гергьовски е 40-ти, Георгиев - 42-ри, а Гьошарков не финишира.

В осминафиналите, които започват малко след 13:00 часа, Замфиров ще кара срещу словенеца Жан Кошир, а Янков ще има за съперник швейцареца Джан Казанова

Снимки: Startphoto

